Ông Troussier khủng hoảng tuyến phòng ngự

HLV Troussier đã triệu tập 34 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam (VN) và 29 gương mặt trẻ dưới 23 tuổi cùng rèn luyện ở Trung tâm Đào tạo trẻ VFF cho những đấu trường khác nhau. Thiệt thòi cho ông thầy người Pháp là sẽ khuyết một số trụ cột do chấn thương sau vòng 8 V-League, đặc biệt ở hàng thủ.

Đáng lo danh sách những cầu thủ chấn thương

Đội tuyển quốc gia mãi đến ngày 31-12 mới hội quân nhưng một số cầu thủ sẽ sớm lên để kiểm tra sức khỏe, trước khi HLV Troussier quyết định giữ hay trả về CLB. Năm cái tên gồm Quế Ngọc Hải, Thành Chung, Ngọc Bảo, Thanh Thịnh và Hai Long sẽ tập trung cùng thời điểm với nhóm U-23 vào ngày 28-12.

Đáng lo nhất là trung vệ Quế Ngọc Hải bị rách bắp chân trong trận thua Iraq 0-1 đến nay vẫn chưa phục hồi. Vòng 8 V-League mới nhất, trung vệ này thậm chí còn không có tên trong danh sách đăng ký của B. Bình Dương.

HLV Troussier sẽ phải điều chỉnh hàng thủ nếu Quế Ngọc Hải không phục hồi hoàn toàn. Ảnh: HH

Tương tự, trung vệ Thành Chung ở lần tái xuất đội tuyển đã không may bị tổn thương dây chằng cũng vắng mặt trong chuyến làm khách tại Pleiku vào chiều 27-12. Một trung vệ khác là Duy Mạnh bị đau từ trận thắng Urawa Red Diamonds ở sân chơi AFC Champions League chưa có thể trạng khỏe khoắn.

HLV Troussier từng cho gọi trung vệ Bùi Tiến Dũng lên tuyển nhưng đội trưởng của Viettel có dấu hiệu không phù hợp với lối chơi mới nên lần này không có suất. Cần biết bốn trung vệ này thường xuyên thay nhau đá chính suốt nửa thập niên qua. Sau này đội tuyển có thêm hai trung vệ trẻ mới nổi là Việt Anh và Thanh Bình nhưng có vẻ họ chưa mang tầm thủ lĩnh tuyến phòng ngự kiểu như Quế Ngọc Hải. Nhớ lần thầy trò HLV Troussier bị thua đau Iraq ở giây bù giờ cuối trên sân Mỹ Đình, cả hàng thủ khi vắng Quế Ngọc Hải trước đó gặp chấn thương phải rời sân đã lúng túng để đối phương đánh sập.

Đáng lo nhất là trung vệ Quế Ngọc Hải bị rách bắp chân trong trận thua Iraq 0-1 đến nay vẫn chưa phục hồi.

Tiến Linh vừa lấy lại phong độ thì khập khiễng rời sân

Thêm một điềm không may của đội tuyển VN là tiền đạo Tiến Linh cũng khập khiễng xin thay người ở trận B. Bình Dương thua chủ nhà Công an Hà Nội 0-3. Dù chưa tỏa sáng trên tuyển trong thời gian qua do ảnh hưởng phong độ tại các giải trong nước, Tiến Linh gần đây đã phục hồi trở lại với hai bàn thắng và ba đường kiến tạo.

Tiến Linh cũng là trung phong dày dạn kinh nghiệm và ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển quốc gia, so với các đồng nghiệp khác như Tuấn Hải, Văn Toàn, Văn Tùng… Ông Troussier đã từng cho thử nghiệm tiền vệ Hoàng Đức vai trung phong nhưng chưa thay thế được chân sút của B. Bình Dương.

Sau một tuần tập huấn với 63 cầu thủ, HLV Troussier có thể đưa một số gương mặt trẻ xuất sắc bổ sung cho đội tuyển quốc gia nhưng thật khó để quên các trụ cột. Trước khi lên đường sang Qatar vào ngày 5-1-2024, ông Troussier sẽ chốt danh sách 30 cầu thủ. Trong quá trình tập luyện và chơi một trận giao hữu với Kyrgyzstan vào ngày 9-1-2024, ông thầy người Pháp mới quyết định gạch bảy cái tên để gút danh sách chính thức 23 cầu thủ cho Asian Cup 2023.

Đội tuyển VN nằm ở bảng D cùng các đối thủ Nhật Bản, Iraq và Indonesia. Theo điều lệ giải, 12 đội nhất, nhì mỗi bảng cùng bốn đội hạng ba có thành tích tốt nhất của sáu bảng sẽ giành quyền đi tiếp vào vòng knock out.•

ĐĂNG HUY