Pháp đình kỳ cục chuyện 2022

(PLO)- Pháp đình vốn là chốn trang nghiêm nhưng thỉnh thoảng vẫn xảy ra nhiều chuyện kỳ cục, cười ra nước mắt.

Đãng trí kỷ lục!

Tuyên án rồi bỏ quên, đến khi phát hiện thì không còn thời hiệu thi hành án làm bị án sướng rơn vì khỏi đi ngồi tù thuộc diện... “xưa rồi diễm”. Bởi mới đây VKSND huyện Chợ Lách, Bến Tre vừa bổ sung vào cái sự quên thuộc diện... kỷ lục.

Số là năm 2020, một cán bộ đượcđiều động về giữ chức phó viện trưởng VKS huyện này và phát hiện nhiều vụ án đã có kết luận điều tra nhưng chẳng hiểu sao không ai chịu ra cáo trạng truy tố, hậu quả là nhiều bị can được tại ngoại tiếp tục phạm tội mới.

Ngay sau khi sự việc bị phát giác, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao vào cuộc, xác định có đến 19 hồ sơ vụ án VKS không ra cáo trạng. Té ra vị kiểm sát viên được phân công thụ lý hồ sơ đã… quên, mà lãnh đạo thì lại “trăm công ngàn việc” nên cũng hổng nhớ.

May là thời hiệu truy cứu 35 bị can trong 19 hồ sơ vẫn còn nên các cơ quan tố tụng đã kịp sửa sai. Dĩ nhiên vị kiểm sát viên kia bị sung vào “đội Juventus” về tội không truy tố trách nhiệm hình sự người có tội, còn lãnh đạo thì bị cách chức viện trưởng...

Cướp” hồ sơ trên tay thẩm phán

Chốn pháp đình đã từng xảy ra nhiều vụ thẩm phán, kiểm sát viên bị những người tham gia tố tụng rượt đuổi, chửi bới, thậm chí là đục thẳng mặt. Năm 2022, “ghi-nét pháp đình” có thêm chuyện “cướp” hồ sơ trên tay thẩm phán.

Sau khi tòa thụ lý đơn ly hôn, không rõ vì lý do gì, Trần Xuân Mão (phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long, Quảng Ninh) gọi điện thoại cho nữ thẩm phán đồng thời là phó chánh án TAND TP này xin gặp để trình bày hoàn cảnh. Khi vào phòng, Mão xin phôtô hồ sơ; nữ thẩm phán yêu cầu Mão viết đơn theo quy định.

Ra về chừng 5 phút, Mão quay lại xin xem các tài liệu mình đã ký vì cho rằng “lúc ký tinh thần không minh mẫn”. Liền đó, Mão giật tài liệu trên tay nữ thẩm phán rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe phóng đi.

Với hành vi “cướp giật” này, Mão bị công an khởi tố tội chiếm đoạt tài liệu của cơ quan, tổ chức. Có điều mãi vẫn không hiểu anh ta giật tài liệu ấy để làm cái giống gì!

Đừng tưởng chỉ có anh biết, em biết!

Gần cuối năm, ông phó chánh án TAND tỉnh Bạc Liêu xộ khám vì nhận tiền của bị cáo. Chuyện bị bắt vì nhận hối lộ cũng… không lạ, song chả hiểu sao ông phó chánh lại hẹn hò nữ bị cáo ở trong nhà nghỉ làm chi để rồi thiên hạ cứ đồn đoán rồi “chấm lửng”.

Ban đầu cũng là ẩn số nhưng vụ việc của bà TL ở TP Long Khánh, Đồng Nai thì khác. Bà này có một vụ tranh chấp đất đai và nộp đơn cầu cứu vụ việc đến VKS tỉnh này. Chả rõ bà làm việc kiểu gì mà sau đó chính bà lại đi tố cáo ông cán bộ có chức sắc của viện này hiếp dâm bà trong phòng làm việc.

Sau một thời gian dài xác minh, VKSND tỉnh Đồng Nai kết luận: Hai người có “chuyện đó” trong phòng làm việc nhưng hổng phải hiếp dâm.

Mới hay, chuyện hai người trong phòng kín không phải chỉ có “anh biết, em biết, trời biết, đất biết” mà vẫn có khả năng làng nước đều biết!

Hóng chuyện cũng dễ… tới công chuyện

Trưa 12-5-2022, sau khi TAND tỉnh Tiền Giang tuyên án 22 bị cáo trong vụ bắn chết người ở quán karaoke X.O (thuộc TP Mỹ Tho, Tiền Giang) thì ở ngoài cổng tòa có hai nhóm lao vào nhau, có cả tiếng súng nổ nữa.

Nhóm gây ra vụ lộn xộn là người thân, bạn bè của các bị cáo đến tòa hóng về vụ án. Cũng may là bảo vệ, công an dòm tướng “không an tâm” nên không cho vào bên trong tòa. Công an sau đó đã “hốt” bảy người để điều tra, xử lý. Coi mòi anh em xã hội của các bị cáo cũng muốn “vào trỏng” cho có anh có em!

Cũng chuyện lộn xộn trước cổng tòa, tại phiên xử vụ “Thiền am bên bờ vũ trụ” ở huyện Đức Hòa, Long An, hai luật sư bào chữa cho các bị cáo tố họ bị nhóm người lạ tấn công gây thương tích vào chiều 20-7. Phiên xử này cũng ghi nhận một phóng viên bị ai đó “tẩn” gây thương tích nhẹ. Trước tòa mà cũng bị “tên bay đạn lạc”, ớn thiệt chớ!

Pháp đình năm qua còn ghi nhận chuyện bị cáo sau khi bị tòa tuyên án tử hình vì sát hại ba người trong gia đình vợ vẫn còn hăm dọa giết thêm người, nghe phát sởn gai ốc. Cũng có chuyện một nữ bị cáo cứ khi tòa đưa ra xét xử là nhập viện làm tòa phải hoãn và việc hoãn này thành cái huông, đến khi xử phúc thẩm thì thẩm phán bị sốt, lại phải hoãn.

Năm mới, mong bớt bớt chuyện kỳ cục để chốn pháp đình thực sự là chốn trang nghiêm.

VI TRẦN