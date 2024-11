Pháp đòi trừng phạt PSG, UEFA thì không 08/11/2024 11:56

(PLO)- Tấm băng rôn khổng lồ "Tự do cho Palestine" có phải là thông điệp chính trị không khi Pháp đòi phạt PSG, còn UEFA thì không.

Trong trận PSG tiếp Atletico Madrid trong khuôn khổ Champions League, trên khán đài sân Công viên các Hoàng tử xuất hiện tấm băng-rôn thông điệp chính trị - Tự do cho Palestine.

Tuy nhiên LĐBĐ châu Âu (UEFA) cho rằng CLB PSG sẽ không đối mặt án phạt từ UEFA, trong khi Bộ Nội vụ Pháp đòi trừng phạt CLB thủ đô nước Pháp. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Bruno Retailleau tức giận và sẽ có cuộc gặp với lãnh đạo PSG để hỏi cho ra lẽ về vấn đề này, đó là một thông điệp chính trị hẳn hoi.

Tấm băng rôn khổng lồ "Tự do cho Palestine" được căng lên trên sân Công viên các Hoàng từ trận PSG tiếp Atletico Madrid. Ảnh:AFP

Ông Bruno Retailleau nói: “Tấm băng rôn trên sân Công viên Các Hoàng tử như thế là không thể chấp nhận được”. Tuy nhiên người phát ngôn của UEFA lại nói: “PSG sẽ không đối mặt án phạt từ chuyện này”.

Chủ tịch LĐBĐ Pháp (FFF) Philippe Diallo sẽ có cuộc gặp với lãnh đạo PSG để nghe câu chuyện ra sao khi tấm băng rôn "Tự do cho Palestine" rất to như thế được đưa vào sân và căng lên mà không có sự can thiệp của lực lượng làm nhiệm vụ sân. Nó hoàn toàn thuộc về trách nhiệm của đội bóng chủ nhà PSG.

Báo chí bình luận, khả năng cao là FFF sẽ phải hành động theo Bộ Nội vụ Pháp vì PSG để căng băng rôn có thông điệp chính trị trên sân. Tuy nhiên cũng có nguồn tin phản đối lại rằng, FFF không thể vượt quyền UEFA, đơn vị chủ quản giải đấu UEFA Champions League.

Nói trên truyền hình French TV, Tổng giám đốc PSG, ông Victoriano Melero nói: “Chuyện này để các bên giải quyết, PSG không có ý kiến mang tính định hướng dư luận. Trước một trận đấu hàng trăm băng-rôn được mang vào sân, khó mà kiểm soát chặt".

Điều đáng nói là tám ngày nữa thì tuyển Pháp đá với tuyển Israel tại Nations League ngay tại Paris. Thông tin bước đầu cho biết, nhóm căng băng rôn “Free Palestine” là nhóm cổ động viên Collectif Ultras Paris. Thông điệp chỉ mang tính chất kêu gọi mọi người ở những tôn giáo khác nhau, thể chế khác nhau sống trong hòa bình mà thôi. Cuộc chiến Israel - Hamas đã giết chết quá nhiều dân thường Palestine và vẫn còn tiếp tục.

Trả lời báo chí, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Retailleau nói tiếp: “Tất nhiên Chủ tịch CLB PSG là người phải chịu trách nhiệm về chuyện này. Tôi muốn biết nó được tổ chức như thế nào?”.

Từ đây cũng đặt ra công tác an ninh cho trận tuyển Pháp tiếp Israel tại Nations League sắp tới. Nước Pháp nói chung và Paris nói riêng là nơi có những cộng đồng người Do Thái và người Hồi giáo lớn trên thế giới. Cũng cần biết thêm chi tiết là Chủ tịch CLB PSG là tỉ phú Al Khelaifi, người Qatar, một quốc gia Hồi giáo chính thống