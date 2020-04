Đúng, sai vụ nhặt được điện thoại bị phạt 2 triệu

Cố tình không trả lại tài sản mới bị phạt Muốn truy cứu trách nhiệm hình sự bà L. thì phải có hai điều kiện như đã phân tích. Muốn xử phạt hành chính bà L. theo điểm e khoản 2 Điều 15 Nghị định 167/2013 thì người có thẩm quyền phải chứng minh được bà L. đã cố tình không trả lại tài sản dù chủ sở hữu hợp pháp đã có yêu cầu được nhận lại tài sản đó. Cần nhận thức rằng không phải ai cũng am hiểu pháp luật và có cách xử sự đúng theo quy định của khoản 1 Điều 230 BLDS 2015 nói trên. Thực tế, do nhiều yếu tố khách quan lẫn chủ quan tác động đến người nhặt được tài sản khiến họ không thông báo hoặc giao nộp cho UBND cấp xã hoặc công an cấp xã nơi gần nhất. Có thể họ cho rằng tài sản nhặt được thì đương nhiên là của mình. Có người lại cho rằng tài sản có giá trị không đáng kể thì không cần phải khai báo bởi vì khai báo mất thời gian, phiền phức về thủ tục… Ngoài ra, cũng có người nhặt được tài sản đánh rơi nhưng do bận rộn nên cứ tạm thời giữ đó, rảnh rỗi mới đi trình báo. Đối với những trường hợp này mà xử lý hình sự hay xử phạt hành chính thì không cần thiết bởi rất khó chứng minh được yếu tố lỗi cố ý - dấu hiệu đặc trưng, bắt buộc phải có nếu muốn xử lý về hành vi chiếm giữ trái phép tài sản. Tuy nhiên, khi chủ sở hữu hợp pháp đã có yêu cầu được nhận lại tài sản mà vẫn không trả thì mới thể hiện rõ ràng yếu tố cố tình không trả lại tài sản. Lúc này đây, hành vi chiếm giữ trái phép tài sản mới cấu thành một vi phạm hành chính hay vi phạm hình sự (tùy theo giá trị tài sản). Trong vụ việc này, nếu ông N. đã có yêu cầu nhận lại tài sản (thông qua tin nhắn, điện thoại…) mà bà L. không trả lại thì việc xử phạt là có cơ sở. Ngược lại, nếu ông N. không có yêu cầu nhận lại tài sản thì không thỏa cấu thành của vi phạm hành chính để xử phạt bà L. TS CAO VŨ MINH, Trường ĐH Luật TP.HCM