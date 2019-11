Tử hình kẻ sát hại phó trưởng công an xã

Ngày 5-11, tại Trung tâm văn hóa huyện Châu Thành, TAND tỉnh Bến Tre đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động vụ án giết người và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Thắng (ngụ Cần Thơ) tử hình về tội giết người.



Về trách nhiệm dân sự, HĐXX đã tuyên buộc bị cáo phải bồi thường chi phí mai táng, tổn thất tinh thần và cấp dưỡng cho con của bị hại đến đủ 18 tuổi tổng số tiền trên 430 triệu đồng.



Nguyễn Minh Thắng lúc bị công an bắt giữ

Theo cáo trạng, Thắng và Đặng Minh Sang là bạn tù. Tháng 1, Thắng chấp hành xong hình phạt tù đến sống cùng với Sang tại xã An Khánh, huyện Châu Thành.

Chiều 25-4, sau khi uống rượu, Sang điều khiển xe mô tô đến nhà chị ruột là Đặng Thị Bích Thủy. Sang la mắng, đập phá tài sản và đánh chị Thủy gây thương tích.

Chị Thủy điện thoại báo công an. Anh Lương Văn Vũ – Phó trưởng công an xã An Khánh và anh Trần Văn Minh- công an viên xã An Khánh cùng đến hiện trường giải quyết sự việc.

Thấy công an đến nhà lập biên bản, Thắng năn nỉ chị Thủy bỏ qua cho Sang nhưng chị này không đồng ý. Thắng giật lấy biên bản vò nát rồi cầm dao tấn công hai công an khiến anh Vũ tử vong, anh Minh bị thương tật 30%.

Thắng gọi điện báo tin cho Sang biết nhờ chở đi trốn. Nghe vậy Sang đã chở Thắng lên TP.HCM trốn. Trên dường đi, Thắng đã vứt bỏ con dao phi tang. Sau khi nghe tin anh Vũ tử vong, được sự động viên của gia đình, Sang đã đưa Thắng đến công an đầu thú.

Tại tòa, Thắng khai nhận hành vi phạm tội. Bị cáo khai nguyên nhân can thiệp vào chuyện của Sang là do sợ Sang bị bắt khi công an đến lập biên bản. Trước đó, Thắng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản.