Phát hiện 15 người dương tính với ma túy trong quán bar A Plus ở Hà Nội 03/06/2024 18:22

(PLO)- Kiểm tra quán bar A Plus, cảnh sát đã phát hiện hàng chục người dương tính với ma túy, trong đó có cả nhân viên.

Ngày 3-6, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hà Nội kiểm tra quán bar A Plus (Số 78 Yên Phụ, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình).

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện hàng chục "dân chơi" dương tính với ma túy.

Thời điểm cảnh sát đột kích vào quán quán bar A Plus. Ảnh CA

Theo đó, đúng 1 giờ sáng ngày 2-6, lực lượng của Công an TP Hà Nội đã kiểm tra quán bar A Plus. Thời điểm kiểm tra, trong quán đang có 229 người, gồm 173 khách và 56 nhân viên.

Sau quá trình phân loại, lực lượng chức năng xác định 15 người dương tính với ma tuý gồm chín khách và sáu nhân viên. Công an cũng thu giữ một số bình khí không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Bước đầu xác định, chủ cơ sở quán bar A plus không xuất trình được giấy phép đăng ký kinh doanh và các giấy tờ khác liên quan.

Những người dương tính với ma tuý đều khai nhận sử dụng ma tuý từ trước, sau đó, mới vào quán để nghe “nhạc mạnh” và “phê” ma túy.

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội đang tiếp tục đấu tranh, củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.