Phố đêm Bình Chánh được thiết kế với nhiều hoạt động mới lạ 03/08/2024 08:07

Theo Sở Công thương TP.HCM, đề án làm phố đêm Trung Sơn tại tuyến đường số 1 (vỉa hè đến giáp rạch Ông Lớn), khu dân cư Trung Sơn (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh).

Dự án có quy mô khoảng 33.412,5m² thuộc đất công viên cây xanh - thể dục thể thao của khu dân cư Trung Sơn. Thời gian hoạt động của phố đêm Trung Sơn dự kiến từ 18 giờ đến 24 giờ hàng ngày.

Khu vực dự kiến làm phố đêm Trung Sơn. Ảnh: NQ

Nhiều hoạt động về đêm thú vị

Về phương án tổ chức không gian, Sở Công thương cho biết phố đêm Trung Sơn sẽ được tổ chức thành các khu vực như sau:

Khu Quảng trường thể dục thể thao rộng 1.652m² để phục vụ nhu cầu thể dục, thể thao hàng ngày của người dân và du khách, tổ chức các chương trình văn nghệ, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tổ chức các sự kiện, chuyên đề;

Khu vui chơi trẻ em - thể dục thể thao rộng 893m² là khu vực các trò chơi thiếu nhi và luyện tập các kỹ năng;

Khu phức hợp đa năng quy mô 2.450m² gồm khu vực trong nhà (684m²) và ngoài trời (1.766m²) với chức năng thương mại, ẩm thực và thể dục thể thao;

Bên cạnh đó, khu gian hàng đặc sản địa phương, trải nghiệm, quà lưu niệm có quy mô 3.609m² được tổ chức thành các gian hàng, cụ thể:

Gian hàng đặc sản địa phương: Sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước; gian hàng trải nghiệm – quà lưu niệm, các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, quà lưu niệm, khu vực đọc sách, trải nghiệm các trò chơi dân gian, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp. Bên cạnh đó, có bố trí thêm không gian phục vụ nhu cầu âm nhạc, giải trí.

Ngoài ra, đề án còn nêu rõ phố đêm sẽ có 2 khu vực giữ xe và các điểm giữ xe khác được cấp phép theo quy định; 2 nhà vệ sinh; giao thông, mảng xanh, vườn ánh sáng.

Phố đêm được tổ chức thành nhiều không gian khác nhau. Ảnh: NQ

Kết nối huyện Bình Chánh với các địa phương về nhiều mặt

Theo Sở Công thương, dự án phố đêm Trung Sơn có mức đầu tư dự kiến hơn 50 tỉ đồng (chưa tính thuế), hình thức đầu tư tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị có kinh nghiệm chuyên môn.

Đề án thí điểm hoạt động phố đêm gắn với phát triển du lịch tại huyện Bình Chánh góp phần thúc đẩy các hoạt động kinh doanh khởi nghiệp, sáng tạo, tạo cơ hội phát triển các ngành nghề thương mại, dịch vụ và du lịch, góp phần kết nối các tuyến du lịch đường thủy trên địa bàn TP.

Ngoài ra, đề án sẽ làm tăng kết nối huyện Bình Chánh với các địa phương khác, làm phong phú thêm sản phẩm du lịch và là cơ sở để lan tỏa các hoạt động kinh doanh, phát triển các dịch vụ khác.

Dự án có mức đầu tư 50 tỉ đồng. Ảnh: NQ

Trên cơ sở ý kiến của các sở ngành, đơn vị có liên quan và tiếp thu ý kiến, hoàn chỉnh đề án của UBND huyện Bình Chánh, Sở Công Thương kiến nghị UBND TP xem xét chấp thuận chủ trương triển khai.

Trong quá trình triển khai, nhằm đảm bảo đề án thực hiện đúng quy định pháp luật, khả thi, thiết thực, đạt hiệu quả cao nhất, Sở Công Thương kiến nghị UBND TP giao UBND huyện Bình Chánh chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, PCCC, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm.

Song song với đó, huyện Bình Chánh kiến nghị các sở ban ngành liên quan hướng dẫn, hỗ trợ huyện triển khai đúng quy định, bảo đảm tính khả thi của đề án.