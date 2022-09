Phường Tân Chánh Hiệp đạt 22/22 tiêu chí 'Công an phường điển hình, kiểu mẫu'

Ngày 20-9, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu Đoàn công tác của Bộ có buổi làm việc tại Công an phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM.

Công an phường Tân Chánh Hiệp là đơn vị thí điểm xây dựng “Công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” trên địa bàn TP.HCM

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo Quận ủy, UBND Quận 12, Đảng ủy phường Tân Chánh Hiệp, các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM, Công an Quận 12…

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Công an TP.HCM nêu rõ, mô hình Công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị (ANTT & VMĐT) được Bộ công an triển khai thí điểm từ 2021 và chọn Công an phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12 làm đơn vị thí điểm tại TP. Hồ Chí Minh.

Dù đại dịch COVID-19 gây nhiều khó khăn nhưng với sự chung sức, đồng lòng cùng sự lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp... Công an Quận 12 đã cơ bản đã hoàn thành 22/22 tiêu chí của Đề án.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn phường được giữ vững ổn định; một số loại tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội được kiềm chế; công tác quản lý đối tượng được tiến hành chặt chẽ; Công an phường đã kịp thời, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật… góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về lực lượng Công an phường.

Tại buổi làm việc, ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP luôn ủng hộ các chủ trương của Bộ Công an cũng như của Công an TP.HCM trong việc xây dựng các đơn vị Công an hướng đến chính quy, tinh nhuệ, hiện đại…

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng biểu dương, đánh giá cao nỗ lực của Công an TP.HCM, Công an Quận 12, Công an phường Tân Chánh Hiệp trong việc thực hiện Đề án điển hình kiểu mẫu về ANTT & VMĐT.

Qua hai đợt kiểm tra, Bộ Công an đánh giá Công an phường Tân Chánh Hiệp đã thực hiện tốt hầu hết các tiêu chí của đề án.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị thời gian tới, Thành ủy, UBND TP.HCM, Quận ủy, UBND Quận 12, Đảng ủy, UBND phường Tân Chánh Hiệp tiếp tục quan tâm hơn nữa, xác định rõ việc xây dựng Công an phường Tân Chánh Hiệp điển hình, kiểu mẫu về ANTT & VMĐT có ý nghĩa rất quan trọng, là cơ sở tiền đề để xây dựng một xã hội trật tự, kỷ cương, văn minh, hiện đại.

Thứ trưởng cũng yêu cầu Công an TP.HCM cần chủ động tham mưu với Thành ủy ban hành Nghị quyết chuyên đề; UBND TP phê duyệt xây dựng Đề án Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT & VMĐT trên địa bàn TP theo lộ trình từng bước đến năm 2025 và đảm bảo đến năm 2030 hoàn thành việc xây dựng Công an phường điển hình kiểu mẫu về ANTT & VMĐT trên địa bàn toàn TP…

Công an TP.HCM cần rút kinh nghiệm trong việc thực hiện Đề án, tiếp tục triển khai tại 248 Công an phường trên địa bàn TP, phấn đấu đến cuối năm 2023 mỗi quận trên địa bàn có một phường thực hiện thí điểm Công an phường điển hình kiểu mẫu về ANTT & VMĐT.

Thứ trưởng mong muốn, TP.HCM sẽ là một trong những địa phương đi đầu trong Đề án này, hướng đến mục tiêu xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

5 TP trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm

Theo chủ trương của Bộ Công an, tại năm thành phố trực thuộc Trung ương (Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ và Hải Phòng), mỗi đơn vị sẽ chọn một công an phường để xây dựng mô hình điển hình kiểu mẫu, sau đó rút kinh nghiệm để nhân rộng trong toàn quốc...

Tại Hà Nội là Công an phường Điện Biên; TP.HCM là công an phường Tân Chánh Hiệp; TP Cần Thơ lựa chọn phường An Hòa; TP Hải Phòng là Công an phường Quán Toan và Công an phường Hải Châu 1 (Đà Nẵng) thí điểm xây dựng mô hình công an phường điển hình kiểu mẫu.

Mục đích cao nhất của việc xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu nhằm góp phần làm tốt hơn công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở, lấy sự hài lòng của nhân dân là thước đo, để người dân khi đến làm việc phải thực sự cảm thấy yên tâm, cảm nhận được sự bình yên, văn minh đô thị...

Sau khi triển khai thí điểm xây dựng mô hình công an phường kiểu mẫu, Bộ Công an sẽ tiến tới xây dựng mô hình công an xã kiểu mẫu, sau đó tổng kết, đánh giá và nhân rộng ra toàn quốc.