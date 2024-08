Premier League cảnh báo Man City bị trừ điểm kinh hoàng, lên đến 80 điểm 17/08/2024 13:36

Manchester City sắp phải hầu tòa vì cáo buộc có 115 hành vi vi phạm luật công bằng tài chính. Nhà vô địch Premier League 4 lần liên tiếp có thể phải đối mặt với nguy cơ xuống hạng nếu bị kết tội.

Man City có thể phải đối mặt với hình phạt trừ điểm có thể khiến họ xuống hạng nếu bị kết tội trong phiên điều trần sắp tới về 115 cáo buộc của Premier League. Phiên điều trần của Man City dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào tháng tới, với các thủ tục dự kiến ​​kéo dài khoảng 10 tuần. Man City đã phủ nhận mọi hành vi sai trái.

Tuy nhiên, nếu bị kết tội, Man City có thể phải chịu hình phạt cực nặng. Chi tiết cụ thể chưa được chia sẻ trước phiên điều trần, tiền phạt và trừ điểm đều được cho là nằm trong số các khả năng.

Premier League cảnh báo Man City bị trừ điểm kinh hoàng. ẢNH: GETTY

Một giám đốc giấu tên của Premier League dự kiến ​​bất kỳ hình phạt điểm nào cũng sẽ nằm trong khoảng từ 70 đến 80 điểm, nó chắc chắn sẽ khiến Man City phải xuống hạng khi số điểm tối đa một đội có thể kiếm được trong 1 mùa giải là 114. Man City đã kết thúc mùa giải trước với 91 điểm, hơn 65 điểm so với Luton Town, đội đứng ở vị trí cuối cùng phải xuống hạng.

“Quan điểm chung mà tôi nghe được là một hình phạt thích hợp sẽ phải là một khoản trừ điểm đáng kể, chúng ta đang nói ở đây là từ 70 đến 80 điểm”, một giám đốc giấu tên của Premier League nói với tờ The Athletic (Anh) về mức phạt dự kiến của Man City. Một cá nhân giấu tên khác cho rằng Man City có thể phải đối mặt với việc trừ điểm trong ba mùa giải liên tiếp, một động thái sẽ làm tổn hại đến hy vọng giành quyền tham dự Champions League của họ.

Đầu tuần này, giám đốc điều hành Premier League Richard Masters đã chỉ ra tầm quan trọng trong việc giải quyết vụ việc của Man City sớm hơn là muộn. "Đã đến lúc vụ việc được giải quyết", Masters khẳng định, "Vụ việc đã diễn ra trong nhiều năm và tôi nghĩ rằng điều hiển nhiên là vụ việc cần được lắng nghe và giải quyết".

Trước đó, ông Richard Masters hé lộ vào tháng 4, “Nếu bất kỳ CLB nào bị phát hiện vi phạm các quy tắc chi tiêu trong năm 2023, họ sẽ ở cùng một vị trí như Everton hoặc Nottingham Forest (những đội đã bị trừ điểm) nhưng bản chất của các cáo buộc được đưa ra trước Man City, điều mà rõ ràng là tôi không thể nói đến lúc này, đang được xem xét trong một môi trường hoàn toàn khác".

Pep Guardiola đã giành 4 danh hiệu Premier League liên tiếp cùng Man City, Premier League cảnh báo Man City bị trừ điểm kinh hoàng ẢNH: GETTY

Man City sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ danh hiệu Premier League trước Chelsea vào lúc 22h30 ngày 18-8 trên sân khách Stamford Bridge. HLV Pep Guardiola muốn Man City có một khởi đầu suôn sẻ. Trước đó, Pep Guardiola đã ám chỉ rằng ông sẽ không rời Man City nếu họ bị kết tội gian lận tài chính.

HLV Pep Guardiola của Man City nói: "Hiện tại chúng tôi vô tội cho đến khi có bằng chứng chứng minh chúng tôi có tội. Tôi biết mọi người muốn điều đó. Tôi biết, tôi cảm nhận được điều đó. Tôi sẽ chờ. Hãy chờ xem và sau khi bản án được đưa ra, chúng tôi sẽ đến đây và giải thích.

Nhưng chắc chắn tôi sẽ không cân nhắc đến tương lai của mình nếu nó phụ thuộc vào việc ở lại đây hay ở League One. Chắc chắn rồi. Tôi sẽ có nhiều cơ hội ở lại Man City hơn nếu chúng tôi ở League One so với khi chúng tôi ở Champions League”.