Ipswich Town - Liverpool: Cú sốc cho tân binh 17/08/2024 11:38

Sau khi chia tay HLV Jurgen Klopp, BLĐ Liverpool lập tức tìm kiếm nhân sự thay thế và HLV Arne Slot là người được chọn. Tính tới thời điểm hiện tại, Liverpool là đội bóng ở Premier League chưa tân binh nào, bộ khung mà HLV người Đức để lại vẫn được HLV Arne Slot giữ nguyên.

Trước khi chính thức quay trở lại Premier League, The Kop đã có nhiều trận giao hữu quan trọng, cụ thể đội chủ sân Anfield đã thi đấu 5 trận trong đó có 4 thắng, 1 hòa. Liverpool lần lượt hạ gục Betis 1-0, Arsenal 2-1, MU 3-0 và Sevilla 4-1. Những chiến thắng này giúp HLV Arne Slot tiếp cận nhanh hơn với việc xoay tua cầu thủ dù không có nhân sự nào mới.

Giữ lại toàn bộ đội hình chính, Liverpool sẵn sàng tạo cú sốc cho tân binh Ipswich. Ảnh: Getty

Mục tiêu của Liverpool ở mùa giải này không có gì khác ngoài việc cạnh tranh chức vô địch Premier League với Man City, Arsenal, lớn hơn là chiếc cúp Champions League.

Ra quân ở trận mở màn, chỉ phải gặp tân binh Ipswich Town là một cơ hội tốt để The Kop có 3 điểm đầu tiên, so với phong độ và thành tích thì Ipswich không thể so sánh với đối thủ.

Về phía tân binh Ipswich Town, chủ sân Portman Road đã tạo nên một kỳ tích khi lần lượt thăng hạng trong 2 năm liên tiếp, kết thúc mùa giải 2023-2024, Ipswich Town đứng vị trí thứ 2 (96 điểm) chỉ kém Leicester 1 điểm.

Liverpool khởi đầu mùa giải bằng thành tích bất bại, sẵn sàng tạo cú sốc cho tân binh Ipswich. Ảnh: Getty

Thành công lớn của Ipswich phải kể đến công của HLV Kieran McKenna, chiến lược gia 38 tuổi đã tạo nên tập thể Ipswich tấn công phòng thủ nhịp nhàng. Đây sẽ là đội bóng rất đáng theo dõi ở mùa giải này, đặc biệt chủ sân Portman Road có sự phục vụ của cựu tiền vệ Man City Kalvin Phillips.

Xét về thành tích đối đầu chắc chắn tân binh Premier Leauge không thể so sánh với Liverpool. Nếu chỉ tính 5 trận gần nhất 2 đội gặp nhau thì Liverpool bất bại với 4 thắng và 1 hòa. Ở mùa giải 2001-2002, Ipswich Town thất bại 0-6 trên sân nhà, ở trận lượt về trên sân Anfield cũng thất bại tan nát 0-5.

Ipswich Town sẽ là làn gió mới cho Premier League năm nay nhưng cú sốc cho tân binh trước Liverpool là điều khó tránh khỏi. Ảnh: Getty

Thông tin lực lượng, về phía đội khách Liverpool, HLV Arne Slot có trong tay đội hình mạnh nhất, có thể chiến lược gia người Hà Lan sẽ giữ lại bộ khung như từng thắng Sevilla 4-1. Trong khi đó chủ nhà Ipswich Town ra sân với đội hình mạnh nhất, những tân binh đáng chú ý của chủ sân Portman Road là Hutchinson, Delap và Kalvin Phillips. Trận đấu giữa Ipswich Town – Liverpool sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ 30, ngày 17-8.