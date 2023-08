Prudential Việt Nam chinh phục giải thưởng kép tại Insurance ASIA Awards 2023

(PLO)- Lễ trao giải Insurance Asia Awards lần thứ 8 vừa qua tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Marina Bay Sands – Singapore, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam (Prudential) được vinh danh với hai giải thưởng: “Công ty Bảo hiểm nhân thọ Quốc tế của năm” và “Sáng kiến ESG của năm”.

Đây là năm thứ 5 liên tiếp Prudential được công nhận là “Công ty Bảo hiểm nhân thọ Quốc tế của năm” (International Life Insurer of the Year) và năm thứ 2 liên tiếp nhận giải thưởng “Sáng kiến ESG của năm” (ESG Initiative of the Year) – giải thưởng dành cho những dự án thiết thực đóng góp trực tiếp vào việc giải quyết các vấn đề xã hội và phát triển bền vững.

Khẳng định vị thế doanh nghiệp với giải thưởng kép

Năm 2023 là cột mốc kỷ niệm 175 năm Prudential đi vào hoạt động trên toàn cầu và năm thứ 24 có mặt tại thị trường Việt Nam. Giải thưởng “Công ty Bảo hiểm nhân thọ Quốc tế của năm” chính là sự công nhận của thị trường, của ngành ở tầm cỡ khu vực châu Á, cũng như khẳng định vị thế doanh nghiệp kiểu mẫu trong ngành bảo hiểm nhân thọ của Prudential tại Việt Nam.

Insurance Asia Awards là giải thưởng thường niên được tổ chức bởi Tập đoàn Truyền thông Charlton Media. Năm nay, Giải thưởng có hơn 30 hạng mục giải thưởng dành cho các công ty bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ đến từ Nhật Bản, Hồng Kông, Trung Quốc, Singapore, Đài Loan, Thái Lan, Việt Nam, Philippines, Indonesia, Qatar, Iran, Pakistan… Hội đồng Giám khảo cho các hạng mục giải thưởng đều là các vị trí quản lý thuộc mảng tài chính đến từ nhóm Big 4 – Top 4 công ty kiểm toán lớn nhất Thế giới (Deloitte, EY, PwC, KPMG).

Có mặt tại sự kiện trao giải, bà Mandy Trần – Phó Tổng giám đốc Kinh doanh Kênh đại lý, Prudential Việt Nam chia sẻ: “Xin cảm ơn hội đồng giám khảo của Insurance Asia Awards đã ghi nhận những nỗ lực này của Prudential Việt Nam. Đồng thời, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới từng cá nhân của Prudential Việt Nam, những người đã đóng góp không ngừng nghỉ trong hành trình mang lại những điều tốt đẹp nhất cho khách hàng, và cho thị trường bảo hiểm tại Việt Nam”.

Sự phát triển của Prudential luôn gắn liền với các hoạt động xã hội với mong muốn xây dựng cuộc sống khỏe mạnh hơn, thịnh vượng hơn cho người dân Việt Nam. Với giải thưởng “Sáng kiến ESG của năm”, Prudential một lần nữa chứng minh vị thế tiên phong trong sáng tạo và nhanh chóng bắt kịp với xu hướng ESG chung của toàn cầu bằng những dự án dài hạn giúp giải quyết những vấn đề của xã hội, điển hình là những đóng góp của Prudential trong Thỏa thuận Hợp tác Chuyển dịch Năng lượng Công bằng (JETP).

Với 24 năm hoạt động tại Việt Nam, Prudential tập trung vào việc mở rộng thị trường bảo hiểm nhân thọ, thay đổi nhận thức của mọi người về bảo hiểm. Cuối năm 2022, Prudential Việt Nam đã phát triển đội ngũ hơn 126.000 tư vấn viên chuyên nghiệp, với hơn 328 văn phòng tổng đại lý, văn phòng giao dịch và trung tâm phục vụ khách hàng cùng mạng lưới 7 ngân hàng đối tác uy tín luôn sẵn sàng phục vụ hơn 2,1 triệu khách hàng trên toàn quốc.

