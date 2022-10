Quận Bình Thạnh cần tập trung tháo gỡ khó khăn trong công tác bồi thường

(PLO)- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu làm rõ việc nhà đất của các công ty công ích, đơn vị sự nghiệp đang khai thác có đúng, có hiệu quả hay không.



Ngày 7-10, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận Bình Thạnh lần thứ X, khoá XII đã diễn ra.

Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Thị Thắng; Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ Bình Thạnh Triệu Lệ Khánh; Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh Đinh Khắc Huy...

Phát biểu khai mạc Hội nghị, bà Triệu Lệ Khánh, Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ Bình Thạnh đã thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong chín tháng đầu năm 2022.

Theo bà Khánh, sau đại dịch COVID-19, Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện kiểm soát, khắc phục các khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Nhờ đó, tổng giá trị sản xuất ước tăng 19,21% so với cùng kỳ; thu ngân sách ước đạt 117% so với dự toán, tăng 64% so với cùng kỳ.

Trong lĩnh vực tài nguyên môi trường, đến nay diện tích nhà ở bình quân đạt 21,9 m2/người; tỉ lệ xử lý nước thải y tế đạt 100%, 100% chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn y tế được thu gom, vận chuyển đúng quy định.

Bên cạnh đó 100% số trẻ em trong độ tuổi đến trường được đi học; hoàn thành 100% chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ. Quận cũng đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện dữ liệu dân cư và cấp CCCD cho người dân.

Phát biểu tại hội nghị, bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá cao những kết quả mà quận Bình Thạnh đạt được trong chín tháng đầu năm và tán thành những phương hướng đề ra trong ba tháng cuối năm.

Đáng chú ý, bà Thắng nhấn mạnh một số điểm mà quận cần quan tâm những tháng cuối năm 2022. Thứ nhất, trong công tác chi ngân sách, tình hình giải ngân của quận Bình Thạnh còn thấp, do đó quận cần tìm giải pháp cụ thể để đẩy mạnh tiến độ giải ngân với các công trình trọng điểm quận.

“Cần phải tập trung tháo gỡ khó khăn đối với công tác bồi thường. Các vấn đề thuộc thẩm quyền TP thì phải báo cáo” - bà Thắng nhấn mạnh.

Ngoài ra quận Bình Thạnh cần làm rõ việc quản lý nhà đất công trong khi chưa có các phương án cụ thể. Việc nhà đất của các công ty công ích, đơn vị sự nghiệp đang khai thác có đúng, có hiệu quả hay không?

Giải quyết việc làm cho người thất nghiệp sau dịch Báo cáo tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Ngọc Loan, Trưởng phòng LĐ-TB&XH quận Bình Thạnh, cho hay dịch bệnh COVID-19 xảy ra đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình lao động và việc làm, tỉ lệ thất nghiệp tăng cao. “Sang năm 2022, sau khi tình hình ổn định trở lại, nhiều giải pháp đã được thực hiện nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tái đầu tư góp phần để cho người lao động có việc làm trở lại” - bà Loan phân tích. Theo bà Loan, trong ba tháng cuối năm, quận sẽ đẩy mạnh giải quyết tình trạng hộ nghèo, cận nghèo mất việc do đại dịch COVID-19. “Chúng tôi sẽ phối hợp với các phường, các đơn vị chức năng và các doanh nghiệp để giới thiệu việc làm, đào tạo nghề cho người lao động, đặc biệt là hộ nghèo, cận nghèo và dân tộc thiểu số” - bà Loan nói và cho biết địa phương cũng sẽ có các chính sách hỗ trợ cho người lao động thuê nhà trên địa bàn. Về vấn đề này, bà Triệu Lệ Khánh - Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ Bình Thạnh, nhìn nhận chính quyền địa phương cần quan tâm, rà soát nắm chắc số lượng hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn, con có cha mẹ mất vì dịch bệnh… để hỗ trợ chăm lo.

NGUYỄN YÊN