Quảng Bình: Gia đình ngư dân mất tích lập bàn thờ vọng hướng về phía biển 12/05/2024 04:13

Mấy ngày qua, chiếc bàn thờ vọng hướng về phía biển ở thôn Tân Mỹ, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình lúc nào cũng nghi ngút khói hương và bà con làng xóm đến động viên.

Đây là chiếc bàn thờ vọng được gia đình lập cho ngư dân Nguyễn Trung Bảo (18 tuổi) là thuyền viên trên tàu cá QB-92699TS đang mất tích cùng 9 ngư dân khác.

Bàn thờ vọng được gia đình Bảo lập để vái vọng con và cầu mong 'phép màu' cho 9 ngư dân mất tích. Ảnh: CTV

Đứng bên bàn thờ vọng với tấm di ảnh của con trai, gương mặt của ông Nguyễn Văn Lương (47 tuổi, ngụ tại tổ dân phố Xuân Lộc, phường Quảng Phúc) lộ rõ nét thất thần, u buồn.

Dù không muốn chấp nhận sự thật nhưng cũng phải đành lòng lập bàn thờ này để vái vọng hương hồn con.

“Dù mong manh nhưng đến giờ mọi người trong gia đình đến nay vẫn luôn hi vọng có một ‘phép màu’ nào đó đến với con tôi. Nếu trong trường hợp xấu, cháu có tử nạn thì hi vọng vẫn tìm thấy xác, để được đưa về quê nhà an táng”, ông Lương rầu rỉ nói.

Một ngư dân gặp nạn may mắn được cứu sống trong tình trạng nhiều vết thương khi cập bờ. Ảnh: B.T

Trước đó, vào ngày 2-5, tàu cá QB-92699TS gồm 7 ngư dân, trong đó có Bảo gặp nạn chìm tàu nhưng chỉ có duy nhất ngư dân Hoàng Đăng Dung (28 tuổi, ngụ tại xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch) được cứu sống, còn lại 6 ngư dân mất tích.

Dung và Bảo là hai cậu cháu, đi biển hay làm gì cũng luôn có nhau. Vào thời điểm gặp giông tố, 2 cậu cháu hỗ trợ nhau leo lên mũi tàu để thả neo cố định tàu. Thế nhưng, cơn cuồng phong quá mạnh đã hất tung hai người về hai phía, chưa ai kịp mặc áo phao.

“Thời điểm đó, tôi và Bảo kéo nhau lên đầu mũi tàu để thả neo cho đúng hướng thì gặp giông lốc khiến tàu lật. Lúc đó, hai cậu cháu đều không mặc áo phao, sau khi bị hất văng về hai phía, tôi sắp bị đuối thì có tàu tới vớt, còn thì Bảo không thấy đâu nữa”, ngư dân Hoàng Đăng Dung nhớ lại.

Đến nay, lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình vẫn đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng trên biển và tàu cá của ngư dân tổ chức tìm kiếm các ngư dân mất tích.