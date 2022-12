Quảng Nam thuộc nhóm các tỉnh có mức tăng trưởng cao nhất nước

(PLO)- Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2022 là 32.144 tỉ đồng, đạt 135,6% dự toán và tăng 40,1% so với cùng kỳ.

Sáng 7-12, HĐND tỉnh Quảng Nam khoá X (nhiệm kỳ 2021-2026) tổ chức kỳ họp thứ 12.

Báo cáo tại kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cho biết, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng cao, các lĩnh vực kinh tế phục hồi và phát triển mạnh mẽ.

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2022 đạt 69.110 tỉ đồng (giá so sánh năm 2010), tăng 11,2%, cao hơn so với năm 2021 (5,04%), vượt chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy, HĐND tỉnh giao đầu năm; đứng vị thứ 11/63 so với cả nước; 4/14 tỉnh, thành phố vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung; 2/5 tỉnh, thành phố Vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung.

Quy mô nền kinh tế năm 2022 hơn 116.374 tỉ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 3,8 triệu đồng/người/tháng tăng 4,7% so với năm 2021.

Chủ tịch Quảng Nam cho hay, thu ngân sách tăng cao, tình hình tài chính - tiền tệ ổn định. Dự toán thu NSNN trên địa bàn năm 2022 được HĐND tỉnh giao là 23.700 tỉ đồng, ước thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2022 là 32.144 tỉ đồng, đạt 135,6% dự toán và tăng 40,1% so với cùng kỳ.

Trong đó, ước thực hiện thu nội địa năm 2022 là 25.210 tỉ đồng; thu xuất nhập khẩu ước thực hiện là 6.934 tỉ đồng. Chi trong cân đối ngân sách đại phương ước thực hiện năm 2022 là 27.967 tỉ đồng.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường, nhấn mạnh năm 2022, hệ thống chính trị toàn tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai kịp thời, quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp để ổn định đời sống, bảo vệ sức khoẻ Nhân dân; phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đạt kết quả khá tốt trên các lĩnh vực.

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2022 đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, tốc độ tăng trưởng GRDP dự kiến tăng 11,2%, thuộc nhóm các tỉnh có mức tăng trưởng cao nhất của cả nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bí thư Quảng Nam nhìn nhận, kinh tế - xã hội vẫn còn nhiều thách thức, đời sống của một bộ phận Nhân dân vẫn còn khó khăn, nhất là đồng bào miền núi.

Ngoài ra, công tác lập quy hoạch tỉnh, quy hoạch chung của một số địa phương còn chậm; tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm chưa bảo đảm; tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia triển khai còn nhiều khó khăn, hạn chế.

Bên cạnh đó việc giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu đề ra; công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương chưa tốt; khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai còn phức tạp, kéo dài ở một số địa phương.

THANH NHẬT