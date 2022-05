Quốc hội nóng chuyện quy hoạch chậm, kìm hãm phát triển

(PLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đã yêu cầu Bí thư và Chủ tịch UBND huyện Kon Plông kiểm điểm trách nhiệm do để xảy ra nhiều sai sót, hạn chế.

(PLO)- Bộ Công an tiếp tục khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam cựu tổng giám đốc Đông Á Bank Trần Phương Bình trong vụ án thứ 4, cũng với cáo buộc sai phạm về lĩnh vực ngân hàng.

(PLO)- Bộ Công an bổ nhiệm Đại tá Trương Minh Đương giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng thay Đại tá Trần Minh Tiến đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nam Định