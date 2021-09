Không thể làm ngoại giao chạy đuổi đối nội Theo tạp chí The Economist, một bài học quan trọng khác có thể nhận thấy rõ qua việc rút quân ở Afghanistan đó là chính sách ngoại giao của Mỹ, dù là để đảm bảo lợi ích của nước này trên toàn cầu nhưng lại quá phụ thuộc vào phản ứng của cử tri trong nước. Tổng thống Joe Biden trong một bài phát biểu tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ hồi tháng 2 từng tuyên bố: “Mọi quyết sách ở nước ngoài của chúng ta đều phải được đưa ra với việc lợi ích của người lao động Mỹ đặt lên hàng đầu”. The Economist cho rằng hai mặt đối nội và đối ngoại phải hòa hợp với nhau, mỗi bên giải quyết một vấn đề riêng của mình. Chỉ cần một bên bắt đầu có sức tác động lên bên còn lại cũng khiến tư duy chính sách của lãnh đạo gặp vấn đề. Đợt rút quân khỏi Afghanistan, việc Mỹ chậm triển khai các đợt viện trợ vaccine ngừa COVID-19 nhân đạo cho quốc tế, thậm chí ngay cả việc xem Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh chiến lược xét cho cùng cũng đều là các quyết định đến từ nguyện vọng của cử tri Mỹ. Tuy nhiên, hậu quả của các quyết định này để lại đối với uy tín và hình ảnh của Mỹ thì hoàn toàn là mặt đối ngoại. “Làm ngoại giao phải bao gồm hai yếu tố quan trọng là diễn biến thực tế và chiến lược vạch sẵn. Mỹ lúc này dường như chỉ mới làm ngoại giao dựa trên các diễn biến và phản ứng tức thời chứ không bám theo những giá trị và chiến lược họ đã đặt ra. Ông Biden không thể cứ tiếp tục cho ngoại giao chạy đuổi đối nội và cứ thế hy vọng rằng có thể gầy dựng lại vị thế siêu cường của Mỹ. Sẽ tới một lúc Mỹ cần phải sử dụng lại sức mạnh quân sự để làm ngoại giao nhưng quyết định đó cần phải đi tới từ thực tiễn chiến lược có tính toán, chứ không thể chỉ dựa hoàn toàn vào tỉ lệ ủng hộ của cử tri” - The Economist nhận định.