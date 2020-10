4 nhà hoạt động Hong Kong xin vào lãnh sự quán Mỹ 'tị nạn'

Theo tờ South China Morning Post (SCMP), chiều ngày 27-10, bốn nhà hoạt động Hong Kong đã vào lãnh sự quán Mỹ tị nạn sau khi cảnh sát thành phố bắt giữ cựu lãnh đạo của một nhóm biểu tình ngay trước khi người này kịp xin tị nạn tại cơ quan đại diện ngoại giao.



Nhân viên an ninh canh gác bên ngoài tổng lãnh sự quán Mỹ ở Hong Kong. Ảnh: SCMP.

Đoạn video do SCMP ghi lại đã cho thấy có bốn người đang chạy lên đường Garden và nói chuyện với nhân viên an ninh trước khi được cho phép vào tòa nhà.



Một nguồn thạo tin cho biết nhóm này đang xin tị nạn và SCMP đã xác nhận ít nhất một người trong số đó đang phải đối mặt với cáo buộc liên quan các cuộc biểu tình chống chính phủ năm ngoái.



Tony Chung Hon-lam - cựu thành viên của nhóm Chủ nghĩa Sinh viên Địa phương đã tan rã, đang ở một chi nhánh của quán Pacific Coffee đối diện với lãnh sự quán khi người này bị ít nhất ba sĩ quan bắt giữ vào lúc 8 giờ sáng.



Vài giờ sau khi Chung bị đột kích bắt giữ, hai thành viên cũ của nhóm là Yannis Ho và William Chan cũng bị bắt khi họ đang trình báo với đồn cảnh sát về các cáo buộc từ vụ bắt giữ trước đó vào ngày 29-7, theo trang Facebook của nhóm.



Hai người này trước đó đã được tại ngoại vào tháng 7 sau khi bị bắt cùng với Chung vì bị cáo buộc vi phạm luật an ninh quốc gia. Các luật sư cho biết cảnh sát đang lấy lời khai của họ.

Chung bị bắt vào ngày 29-7 vì thực hiện các cuộc biểu tình với mong muốn biến thành phố thành một "nền cộng hòa". Tuy nhiên. sau đó anh đã được cảnh sát cho tại ngoại.



Kể từ khi Chung bị bắt, hai trang Studentlocalism US Division và Sáng kiến đảng độc lập bị cáo buộc tiếp tục đăng tải các bài đăng kích động lật đổ chính phủ - một hành vi phạm tội hình sự theo luật an ninh quốc gia mới của thành phố.



Vụ bắt giữ diễn ra vài ngày sau khi Đài Loan trục xuất một người Hong Kong tên Lee Pun-ho vì theo đuôi và chụp ảnh Chung trên hòn đảo tự trị vào năm ngoái. Lee bị cáo buộc đã cung cấp những bức ảnh đó cho các tờ báo thân Bắc Kinh ở Hong Kong.

Để được bảo lãnh, Chung phải đóng số tiền 2.000 HKD (khoảng 6 triệu VND) và bị cấm di chuyển khỏi thành phố trong sáu tháng và phải trình báo cảnh sát mỗi tháng một lần.



Tính đến ngày 15-10, lực lượng cảnh sát Hong Kong đã bắt giữ 28 người với cáo buộc tham gia các hoạt động gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia, trong đó một người bị bắt hai lần.