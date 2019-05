Câu hỏi bỏ ngỏ sau đảo chính thất bại ở Venezuela

Phản ứng của cộng đồng quốc tế Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi các bên ở Venezuela thực hiện “kiềm chế tối đa”, tránh mọi hành vi bạo lực và giải quyết sự khác biệt một cách hòa bình thông qua đối thoại. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố vẫn đang “theo dõi sát sao” tình hình tại quốc gia này. Tổng thống Colombia Ivan Dunque kêu gọi người dân Venezuela và quân đội “đứng về phía ông Guaido. Bộ trưởng Ngoại giao Ecuador Jose Valencia cũng đã tweet “sự hỗ trợ mạnh mẽ” của chính phủ đối với ông Guaido. Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel cho biết Cuba phản đối cuộc đảo chính và cho đó là một hành động có thể đổ thêm dầu vào ngọn lửa bạo lực tại Venezuela. Đứng về phía ông Maduro, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cũng chỉ trích phe đối lập Venezuela đang thách thức hiến pháp và trật tự quốc gia. Tổng thống Bolivia Evo Morales đã kêu gọi các chính phủ Mỹ La-tinh “cùng nhau” lên án âm mưu đảo chính tại Venezuela và ngăn chặn bạo lực có nguy cơ khiến nhiều dân thường thiệt mạng. Cùng quan điểm, người phát ngôn chính phủ Tây Ban Nha Isabel Celaa cũng cho rằng không nên để xảy ra “đổ máu” tại Venezuela, đồng thời bày tỏ việc không ủng hộ bất kỳ một cuộc đảo chính quân sự nào. Thủ tướng Anh Theresa May cũng nhấn mạnh cần “tập trung vào một giải pháp hòa bình” cho cuộc khủng hoảng. Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador cho biết ông vẫn giữ vị trí trung lập của mình đối với Venezuela. Nhóm Lima của các nước Mỹ La-tinh đã lên kế hoạch cho một cuộc họp khẩn cấp vào ngày 3-5 này. Các sự kiện chính dẫn đến cuộc bạo loạn ngày 30-4 Hãng tin AP đã đăng tải những sự kiện chính dẫn đến cuộc bạo loạn ngày 30-4. Ngày 10-1: Ông Maduro tuyên thệ trở thành tổng thống ở nhiệm kỳ thứ hai. Ngày 23-1: Ông Guaido, vốn là chủ tịch Quốc hội, đã viện dẫn hiến pháp để tuyên bố mình là tổng thống lâm thời và lên án cuộc tái bầu cử của ông Maduro là bất hợp pháp. Mỹ và nhiều quốc gia phương Tây khác ủng hộ ông Guaido. Ngày 28-1: Washington trừng phạt công ty dầu mỏ quốc gia của Venezuela, cắt đứt một trong những nguồn thu nhập quan trọng của chính quyền Caracas. Ngày 23-2: Lực lượng an ninh Venezuela bắn hơi cay vào người biểu tình đang cố gắng đưa viện trợ từ Colombia và Brazil vào Venezuela. Hai người thiệt mạng và khoảng 300 người bị thương. Ngày 12-3: Mỹ cho biết họ đang rút các nhà ngoại giao cuối cùng vẫn còn ở thủ đô Caracas. Ngày 18-3: Colombia cho biết khoảng 1.000 thành viên của lực lượng an ninh Venezuela đã từ bỏ chính phủ Maduro và trốn sang Colombia kể từ tháng 2-2019. Ngày 21-3: Nhân viên tình báo bắt giữ trợ lý cấp cao của ông Guaido. Ngày 25-3: Một sự cố mất điện khác xảy ra ở phần lớn Venezuela, dấy lên nỗi sợ hãi về khả năng bạo loạn xảy ra. Ngày 27-3: Bộ Ngoại giao Nga nói rằng các nhân viên quân sự Nga đã đến Venezuela để hỗ trợ chính quyền Maduro. Ngày 29-3: Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế bắt đầu vận chuyển viện trợ cho khoảng 650.000 người ở Venezuela. Ngày 2-4: Hội đồng Hiến pháp Quốc gia đã tước quyền miễn trừ truy tố của ông Juan Guaido.