Ông Vladimir Nikoforov, chuyên gia trưởng về bệnh truyền nhiễm thuộc Cơ quan Sinh học Y tế Liên bang Nga, nhận định sự xuất hiện của biến thể Omicron có thể là dấu hiệu đầu tiên dự báo đại dịch COVID-19 sắp kết thúc.

“Biến thể mới (Omicron) có nguồn gốc từ miền nam châu Phi dễ lây nhiễm hơn (biến thể Delta), nhưng mặt khác có dữ liệu cho thấy nó gây ra triệu chứng nhẹ hơn, nghĩa là không gây tổn thương nặng ở phổi” – hãng thông tấn TASS ngày 4-12 dẫn lời ông Nikoforov nói.



Ông Vladimir Nikoforov, chuyên gia trưởng về bệnh truyền nhiễm thuộc Cơ quan Sinh học Y tế Liên bang Nga. Ảnh: REALNOEVREMYA



“Tôi nghĩ đây có thể là sự khởi đầu cho việc chấm dứt cơn ác mộng này. Và có lẽ tôi muốn coi đó là dấu hiệu đầu tiên cho thấy virus bắt đầu thoái lui” - ông Nikoforov, người đồng thời là trưởng khoa bệnh truyền nhiễm của Đại học Y khoa Pirogov trả lời trên Đài phát thanh Govorit Moskva.

Theo chuyên gia này, biến thể Omicron có thể dẫn virus SARS-CoV-2 đi vào con đường trở thành bệnh nhiễm trùng đường hô hấp theo mùa trong tương lai.

Vào ngày 26-11, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã đặt tên cho biến thể B.1.1.529 do Nam Phi công bố là Omicron, đồng thời đưa nó vào danh sách “đáng lo ngại” do chứa một số lượng lớn đột biến, tách biệt hẳn với nhánh Delta.

Theo các chuyên gia, một số đột biến trong protein S của Omicron có khả năng cản trở quá trình các kháng thể trung hòa mầm bệnh và do đó làm giảm hiệu quả của các loại vaccine hiện tại.