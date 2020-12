Đài Fox News ngày 21-12 đưa tin cảnh sát Nga đang điều tra cái chết của nhà khoa học nổi tiếng của Nga là ông Alexander Kagansky bị rơi lầu tử vong tại nhà riêng ở TP St. Petersburg. Một hàng xóm phát hiện thi thể của ông và trình báo cảnh sát.



Nhà khoa học Alexander Kagansky của Nga. Ảnh: REUTERS



Cảnh sát TP St. Petersburg cho biết có dấu hiệu đây là một vụ giết người và hiện đã tạm giữ một nghi can để điều tra, xác minh. Cảnh sát cho hay thi thể nạn nhân đang mặc trang phục lót và có một vết thương do bị đâm, nghi do ẩu đả trước khi tử vong.

Fox News cho biết ông Kagansky nổi tiếng với nghiên cứu về ung thư, từng là giảng viên tại Vladivostok và làm việc 13 năm ở TP Edinburgh (Scotland) đến năm 2017. Gần đây nhất, ông làm giám đốc một trung tâm y học tại Nga và có tham gia nghiên cứu, phát triển vaccine ngừa COVID-19.