Ngày 14-6, vài giờ sau khi Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo thuộc bảy nền kinh tế lớn nhất thế giới (G7) kết thúc tại Anh, Đại sứ quán Trung Quốc tại Anh cho biết Bắc Kinh kiên quyết phản đối thông cáo chung của các quốc gia, nói rằng họ đã "cố tình vu khống Trung Quốc", theo tờ South China Morning Post.



Tuyên bố của đại sứ quán cho biết các nền dân chủ công nghiệp hàng đầu gồm Anh, Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật và Mỹ đã "cho thế giới thấy rằng họ đang tham gia vào vòng tròn nhỏ quyền lực chính trị để cố tình tạo ra đối đầu và chia rẽ".





Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: POOL PHOTO

Trong cuộc họp, các nhà lãnh đạo đã thống nhất kêu gọi Bắc Kinh "tôn trọng nhân quyền và các quyền tự do cơ bản", liên quan các vấn đề Hong Kong và Tân Cương được ghi trong Tuyên bố chung Trung - Anh và Luật cơ bản.



Ngoài ra, các quốc gia G7 cũng kêu gọi "một nghiên cứu kịp thời, minh bạch dựa trên khoa học và dưới sự dẫn dắt của các chuyên gia về nguồn gốc COVID-19 ở Trung Quốc".



Đáp lại, ngày 14-6, Đại sứ quán Trung Quốc cáo buộc các nhà lãnh đạo G7 "thao túng chính trị" vì ủng hộ cuộc điều tra mới của COVID-19 và can thiệp vào việc nội bộ của nước này.



"Vấn đề liên quan Tân Cương hoàn toàn không phải về nhân quyền, sắc tộc hay tôn giáo mà là vấn đề chống khủng bố, chống ly khai và chống chủ nghĩa cực đoan" - theo tuyên bố của đại sứ quán Trung Quốc



Cơ quan này khẳng định rằng không ai nên can thiệp vào các vấn đề của Hong Kong và Đài Loan và cho biết Hong Kong đang được quản lý theo hiến pháp của Trung Quốc và Luật cơ bản của thành phố hơn là Tuyên bố chung Trung - Anh.



Đại sứ quán cho biết "bản chất cốt lõi" của tuyên bố chung là Trung Quốc đã nối lại chủ quyền đối với Hong Kong và không quốc gia nào khác có quyền can thiệp vào công việc của thành phố.



Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dù không phải là một phần của hội nghị thượng đỉnh G7 nhưng Trung Quốc hầu như đã phủ bóng cuộc họp kéo dài ba ngày của các nhà lãnh đạo G7.



Trong một nỗ lực rõ ràng nhằm chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Bắc Kinh ở các nước kém phát triển thông qua Sáng kiến Vành đai và Con đường và ngoại giao vaccine, các nhà lãnh đạo G7 cho biết trong thông cáo chung rằng họ đã đồng ý tài trợ cho một kế hoạch cơ sở hạ tầng toàn cầu “cho các nước có thu nhập thấp và trung bình và cam kết tài trợ 1 tỉ liều vaccine bổ sung cho các quốc gia có nhu cầu trong năm tới.