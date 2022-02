Mỹ và đồng minh: Sẽ trừng phạt nặng “cuộc tấn công vô lý” của Nga Sau cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tình hình Nga - Ukraine, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi Nga ngừng các hoạt động quân sự và chấm dứt ngay xung đột, “đừng cho phép nổ ra cuộc chiến có thể là nghiêm trọng nhất từ đầu thế kỷ này tại châu Âu”. Tại Mỹ, phản ứng trước hành động của Nga, Tổng thống Joe Biden cho biết ông sẽ gặp các lãnh đạo nhóm bảy nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) vào ngày 25-2 và các nước dự kiến sẽ áp những biện pháp trừng phạt nghiêm khắc để đáp lại “cuộc tấn công vô lý” của Nga, theo hãng tin AFP. Tương tự, các lãnh đạo Liên minh châu Âu cũng cáo buộc bước đi quân sự của Nga là “vô cớ và phi lý”, vi phạm luật pháp quốc tế, đe dọa sự ổn định và an ninh châu Âu cũng như toàn cầu, đồng thời tuyên bố sẽ buộc Nga chịu trách nhiệm. “Chúng tôi kêu gọi Nga lập tức chấm dứt các hành động quân sự thù địch, rút quân khỏi Ukraine và hoàn toàn tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và độc lập của Ukraine” - trích tuyên bố chung của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng chỉ trích Nga vi phạm luật pháp quốc tế khi “chọn con đường gây hấn chống lại chủ quyền, lãnh thổ một quốc gia”, đe dọa an ninh khu vực và mạng sống của vô số người dân, theo đài DW. Hãng tin Politico dẫn lời Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo cảnh báo tình hình hiện tại ở Ukraine là “giờ phút đen tối nhất” của châu Âu kể từ Thế chiến I, trong khi Thủ tướng Canada Justin Trudeau kêu gọi phương Tây phải lập tức áp lệnh trừng phạt bổ sung lên Nga. Thủ tướng Đức Olaf Scholz khẳng định đoàn kết với Ukraine sau điện đàm khẩn với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.