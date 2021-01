Luật sư thân tín của ông Trump bị dính vụ kiện 1,3 tỉ USD

Ngày 7-1 (giờ Mỹ), công ty cấp máy kiểm phiếu Dominion đã đệ đơn kiện luật sư Sidney Powell với cáo buộc phỉ báng và yêu cầu bồi thường tổn thất hơn 1,3 tỉ USD. Bà Powell là luật sư thân tín của Tổng thống Donald Trump, tờ The Washington Post đưa tin.



Cụ thể, phía Dominion cho biết những lời vu khống vô căn cứ do bà Powell phát tán với nội dung cho rằng công ty này đóng vai trò trong việc “đánh cắp kết quả bầu cử” đã cản trở việc kinh doanh của họ.



Trong nhiều tuần, bà Powell đã khẳng định Dominion được thành lập bằng nguồn tiền đến từ Venezuela với mục đích cho thông qua những lá phiếu không hợp lệ và thao túng các phiếu bầu khác.



Những cáo buộc trên đã gây nhiều rắc rối cho việc công nhận cựu phó tổng thống Joe Biden là người thắng cử. Mặc dù các cáo buộc này của bà bị nhiều thẩm phán và quan chức bầu cử bác bỏ, nhưng lại thu hút sự chú ý của ông Trump và nhiều cử tri cánh hữu.



Trong một đơn khiếu nại dài 124 trang được đệ trình lên Tòa án Quận Columbia, Dominion cho biết danh tiếng và giá trị của họ đã bị tổn hại nặng nề vì một "chiến dịch lan truyền thông tin sai lệch" của bà Powell.



Phía Dominion cáo buộc bà làm việc này "để trục lợi cho bản thân, nâng cao hồ sơ của mình, và để lấy lòng ông Trump". Các bị cáo có tên trong vụ kiện bao gồm bà Powell, công ty luật của bà và Defending the Republic - tổ chức do nữ luật sư thành lập để kêu gọi quyên góp ủng hộ vụ kiện liên quan bầu cử 2020 mà bà tham gia.



Trong một cuộc phỏng vấn, Giám đốc điều hành của Dominion - ông John Poulos cho rằng vì bà Powell muốn xóa sổ công ty ông nên đã cố tình đưa những thông tin sai lệch.



Phía ông Poulos nói rằng ông muốn vụ án được đưa ra xét xử hơn là hòa giải.



"Chúng tôi cảm thấy rằng điều đó rất quan trọng đối với toàn bộ quá trình bầu cử. Các cáo buộc, tôi biết chúng được dùng để chống lại chúng tôi. Tuy nhiên, sự việc đã đi quá xa" - ông nói.



Bà Powell đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.



Đối với người ủng hộ Trump, Sidney Powell, một cuốn sách nhỏ chứa đầy các thuyết âm mưu



Ông L. Lin Wood - một luật sư từng làm việc chung với bà Powell trong các vụ kiện sau bầu cử gọi vụ kiện của Dominion là một nỗ lực nhằm "ngăn chặn" mọi người nói ra sự thật.

