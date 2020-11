Mải lo kiện ông Biden, giờ đến lượt chính ông Trump bị kiện

Theo hãng tin Bloomberg ngày 26-11, ông Fred Eshelman, một cư dân bang North Carolina đã đệ đơn kiện tổ chức True The Vote Inc. - một tổ chức gây quỹ cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump để đòi lại khoản tiền 2,5 triệu USD.



Đây là số tiền người này đã ủng hộ cho nhóm tranh cử của ông Trump để họ thực hiện các vụ kiện liên quan kết quả bầu cử ở các bang chiến trường.





Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AP

Cam kết của hai bên



Cụ thể, theo thỏa thuận, hai bên thống nhất sau khi ông Trump nhận được tiền, ông sẽ lập một kế hoạch chi tiết để "điều tra, tranh tụng và vạch trần các hành vi gian lận trong cuộc bầu cử năm 2020".



True the Vote gọi nỗ lực đảo ngược kết quả cuộc bầu cử là chiến dịch Validate the Vote (tạm dịch: Xác thực phiếu bầu).



Chi tiết hơn, theo đơn kiện, chiến dịch cho biết họ dự định: (1) thu thập thông tin tố giác từ những người bị ảnh hưởng hoặc bị gian lận bầu cử; (2) xây dựng một áp lực công khai từ công chúng; (3) thu hút sự ủng hộ của đảng Cộng hòa ở các bang quan trọng; (4) tổng hợp và phân tích dữ liệu để xác định các kế hoạch lật ngược kết quả bầu cử; và (5) nộp đơn kiện lên các tòa án liên bang có khả năng được chuyển lên Tòa Tối cao xét xử.



Đối với kế hoạch nộp đơn kiện ở các bang quan trọng, bà Catherine Engelbrecht - đại diện True The Vote nói rằng ông Jim Bopp - luật sư phía ông Trump sẽ nộp đơn kiện ở bảy tiểu bang chiến trường. Mục đích là để yêu cầu các quan chức bầu cử của tiểu bang cung cấp dữ liệu bầu cử liên quan để có thể đưa lên Tòa tối cao.



Sau khi hai bên thống nhất, ngày 5-11, ông Eshelman đồng ý ủng hộ hai triệu USD. Ông đặt ra điều kiện nhóm ông Trump phải dùng số tiền này để hoàn tất các giai đoạn đầu của chiến dịch Validate the Vote. Trong đó, một triệu USD dự định được dùng để đưa các đơn kiện của ông Trump ra tòa.



Sau đó, bà Engelbrecht nói số tiền hai triệu USD vẫn chưa đủ. Ngày 13-11, phía ông Eshelman đồng ý tiếp tục chuyển thêm 500.000 USD và vẫn giữ nguyên điều kiện là số tiền đó phải được sử dụng để phục vụ cho các nỗ lực kiện tụng của ông Trump.



Phía ông Trump phản kèo



Tuy nhiên, theo đơn kiện gửi đến tòa án liên bang Houston, ông Eshelman nói dù bỏ ra số tiền lớn cho ông Trump, tổng thống không làm tròn các cam kết trước khi nhận tiền. Bất chấp việc ông Eshelman "thường xuyên và liên tục" hỏi về dự án, ông "chỉ nhận được những câu trả lời mơ hồ, những lời nói suông và những lời hứa trống rỗng".



Trong những tuần sau ngày bầu cử, True the Vote chỉ đệ trình bốn vụ kiện ở bốn bang chiến địa (Wisconsin, Michigan, Pennsylvania và Georgia) thay vì bảy như đã cam kết. Tuy nhiên, sau đó nhóm ông tự nguyện rút lại các đơn kiện này mà không hỏi ý kiến hoặc thông báo cho phía ông Eshelman.



Ngày 17-11, nhóm tranh cử của ông Trump thông báo trên trang web của mình rằng: "Mặc dù đứng về phía các lời khai của cử tri, các rào cản cùng với sự hạn chế về thời gian đã khiến chúng tôi phải theo đuổi một hướng đi khác".



Nhận thấy hành động của nhóm ông Trump đã đi ngược lại những cam kết trước đó của hai bên, ngày 25-11, ông Eshelman đã chính thức gửi đơn kiện và bắt đầu quá trình pháp lý.