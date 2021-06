Hãng Reuters đưa tin Nhà Trắng ngày 3-6 đã công bố kế hoạch chia sẻ 25 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 cho các nước, trong đó có Việt Nam, nhằm hỗ trợ các quốc gia trong việc tiếp cận nguồn cung vaccine.

Nhà Trắng cho biết sẽ bắt đầu vận chuyển những lô vaccine đầu tiên từ ngày 3-6.

Tổng thống Joe Biden cho biết Mỹ sẽ chia sẻ vaccine mà không mong đợi nhận lại bất kỳ sự ủng hộ về chính trị nào.



Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: REUTERS

Ông Biden cho biết đây là 25 triệu liều đầu tiên trong số 80 triệu liều vaccine COVID-19 mà Chính phủ Mỹ trước đó cam kết chia sẻ với các quốc gia khác trên thế giới.

Theo ông Biden, Mỹ sẽ phân bổ gần 19 triệu liều vaccine theo chương trình COVAX của Liên Hợp Quốc (LHQ), trong đó khoảng sáu triệu liều sẽ được phân bổ đến các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe, khoảng bảy triệu liều tới Nam Á và Đông Nam Á và khoảng năm triệu liều đến Châu Phi.

Ông cho biết số vaccine còn lại, lên tới hơn sáu triệu liều, sẽ được chuyển thẳng từ Mỹ đến các nước như Canada, Mexico, Ấn Độ và Hàn Quốc.

"Chúng tôi chia sẻ những liều vaccine này không phải để đảm bảo sự ủng hộ hoặc tìm kiếm sự nhượng bộ" – ông Biden nói.

“Chúng tôi chia sẻ những liều vaccine này để cứu sống và dẫn đầu thế giới trong việc chấm dứt đại dịch, bằng sức mạnh từ tinh thần nêu gương và giá trị của chúng tôi” – ông Biden khẳng định.

Reuters dẫn lời Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết tuy Mỹ đang làm việc thông qua COVAX do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) điều hành, song Nhà Trắng vẫn giữ tiếng nói cuối cùng về việc các quốc gia nào sẽ tiếp nhận nguồn vaccine của Mỹ cũng như số lượng vaccine.

Ông Sullivan cho biết Nhà Trắng quyết định chia sẻ vaccine nhằm góp phần gia tăng độ bao phủ tiêm chủng toàn cầu, ngăn chặn các ca nhiễm mới, cũng như giảm gánh nặng cho các quốc gia dễ bị tổn thương.

Vị cố vấn nói thêm rằng Mỹ dự định ưu tiên các nước láng giềng của mình, bao gồm Canada, Mexico và các quốc gia ở trung và nam Mỹ.

Nhiều tháng qua, Mỹ vẫn tập trung vào việc tiêm chủng cho người dân trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đã khiến hơn nửa triệu người Mỹ tử vong.

Trước đó, ông Biden cam kết Mỹ sẽ trở thành nhà cung cấp và chia sẻ với các quốc gia khác ít nhất 20 triệu liều vaccine của Pfizer/ BioNTech, Moderna và Johnson & Johnson, bên cạnh khoảng 60 triệu liều vaccine của hãng AstraZeneca mà ông đã lên kế hoạch chia sẻ.

Nhà Trắng cho biết 25 triệu liều vaccine mà ông Biden công bố hôm 3-6 sẽ không bao gồm nguồn cung từ AstraZeneca.

Các tổ chức quốc tế bao gồm LHQ và Ngân hàng Thế giới (WB) đã hoan nghênh quyết định của Mỹ.

“Đó là một khởi đầu tốt và tôi hy vọng rằng nhiều lô vaccine sẽ được cung cấp” - Chủ tịch WB David Malpass chia sẻ.

Theo ông Alex Feldman - Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN (USABC), đối với các nước Đông Nam Á, đây là bước đầu tiên “quan trọng về mặt biểu tượng”.

Tuy nhiên, ông Feldman cũng chia sẻ rằng số lượng vaccine trên vẫn là “giọt nước” so với nhu cầu lớn trong khu vực, trong bối cảnh Indonesia, Philippines, Việt Nam và Thái Lan đang gặp khó khăn nghiêm trọng trước tình hình COVID-19.

Cùng ngày, lãnh đạo Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và WB hôm 3-6 đã kêu gọi thành viên nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) sớm hỗ trợ các nước đang phát triển với nguồn vaccine dư thừa của mình.