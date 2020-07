Ông Trump xác nhận cân nhắc cấm TikTok để trả đũa Trung Quốc

Tờ Fortune ngày 8-7 đưa tin Tổng thống Donald Trump lên tiếng về TikTok sau khi Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết giới chức tại Washington đang cân nhắc việc cấm ứng dụng phổ biến này của công ty Trung Quốc ByteDance.

“Vâng, đó là điều mà chúng tôi đang xem xét” - ông Trump đã nói khi được hỏi trong một cuộc phỏng vấn với hãng truyền hình Gray hôm 7-7 về phát biểu của Ngoại trưởng Pompeo.

“Đó là chuyện lớn. Hãy nhìn xem, những gì đã xảy ra với Trung Quốc với loại virus này (tức SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19), những gì họ đã làm cho đất nước này và toàn thế giới là điều ô nhục” – chủ nhân Nhà Trắng nhấn mạnh.



Ông Trump nói việc cấm TikTok là "một trong nhiều cách" mà ông đang xem xét để trả đũa Trung Quốc liên quan dịch COVID-19. Ảnh: THE CUT

Ông Trump không tiết lộ bất kỳ chi tiết cụ thể về một quyết định tiềm năng. Tổng thống Mỹ nói việc cấm TikTok là “một trong nhiều cách” mà ông đang tìm kiếm nhằm đáp trả Trung Quốc về dịch COVID-19, đã lây nhiễm hơn 3 triệu người và giết chết hơn 130.000 người ở Mỹ.

Tổng thống Mỹ đã chứng kiến tỉ lệ ủng hộ ông giảm mạnh trong các cuộc thăm dò khi phản ứng của ông đối với đại dịch COVID-19 bị chỉ trích rộng rãi, bao gồm việc ông từ chối thúc giục người Mỹ đeo khẩu trang phòng bệnh.

TikTok đã đánh giá cao mối quan hệ với Mỹ và khẳng định họ không cung cấp dữ liệu người dùng cho Trung Quốc, nhằm “phản pháo” các phát biểu của ông Pompeo vốn cho biết chính phủ Mỹ đang cân nhắc lệnh cấm một phần do lo ngại về quyền sở hữu.

“TikTok do một giám đốc điều hành người Mỹ lãnh đạo, với hàng trăm nhân viên và các lãnh đạo chủ chốt về an toàn, an ninh, sản phẩm và chính sách công cộng đều ở Mỹ. Chúng tôi chưa bao giờ cung cấp dữ liệu người dùng cho chính phủ Trung Quốc, chúng tôi cũng sẽ không làm như vậy nếu được yêu cầu” – một đại diện của TikTok cho biết.

TikTok hồi tháng trước đã tuyển ông Kevin Mayer - cựu giám đốc điều hành của hãng Walt Disney – làm giám đốc điều hành của họ. Ông Mayer cũng là giám đốc vận hành của ByteDance.

Hôm 7-7, khi được phóng viên đài Fox News hỏi về lệnh cấm của Ấn Độ đối với 59 ứng dụng của Trung Quốc bao gồm TikTok, Ngoại trưởng Pompeo nói rằng chính phủ Mỹ “đang xem xét” một lệnh cấm như thế.

"Liên quan đến những ứng dụng của Trung Quốc trên điện thoại của mọi người, tôi có thể đảm bảo rằng Mỹ sẽ xử lý ổn thỏa mọi chuyện. Tôi không muốn đi trước tổng thống nhưng vấn đề này đang được chúng tôi xem xét"- ông Pompeo nói trên Fox News.

Ông cũng khuyến nghị người dân Mỹ không tải ứng dụng TikTok nếu không muốn thông tin cá nhân rơi vào tay Trung Quốc.

Trước ông Pompeo, nhiều chính khách khác của Mỹ, bao gồm các thượng nghị sĩ Marco Rubio và Chuck Schumer, đã kêu gọi điều tra TikTok về các mối đe dọa có thể đối với an ninh quốc gia.