Tam giác Mỹ - Đài - Trung tiếp tục đi vào ngõ cụt

Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn trong bài phát biểu nhậm chức cũng đưa ra các cam kết về tăng trưởng kinh tế và cải cách ở vùng lãnh thổ này. Một số kế hoạch bà Văn đưa ra, theo The Guardian, dường như đã thách thức trực tiếp lợi ích toàn cầu của TQ. Trong đó, người đứng đầu chính quyền Đài Bắc cam kết phát triển ngành công nghiệp an ninh mạng gắn liền với sự chuyển đổi hệ thống mạng 5G toàn cầu. “Chúng tôi sẽ nỗ lực tạo ra một hệ thống an ninh mạng và một chuỗi công nghiệp có thể bảo vệ vùng lãnh thổ của chúng tôi và đạt được sự tin cậy của thế giới” - bà Thái Anh Văn nói. Phát biểu này diễn ra trong bối cảnh ngành công nghiệp 5G của TQ - đi đầu là Tập đoàn Huawei - đang bị nhiều quốc gia ngăn cản, cấm sử dụng vì lo ngại vấn đề an ninh.