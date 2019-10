'Thủ lĩnh tối cao IS đã bị tiêu diệt'

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 27-10 (giờ Mỹ) trong một thông báo từ Nhà Trắng được phát sóng trên truyền hình cho biết Baghdadi, thủ lĩnh tối cao Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), đã tự sát bằng cách tự kích nổ đai bom. "Hắn ta là một kẻ bệnh hoạn, đồi trụy và giờ hắn không còn nữa" - ông Trump nói.

Giới quan sát nhận định cái chết của Baghdadi là một thắng lợi quan trọng đối với Tổng thống Trump sau khi ông bất ngờ ra quyết định rút binh sĩ Mỹ khỏi Syria, đồng thời nhận về hàng loạt ý kiến chỉ trích dữ dội, từ cả các thành viên đảng Cộng hòa, rằng động thái này sẽ giúp IS hồi sinh.

Ông Trump cho biết: Tên côn đồ (Baghdadi) từng rất nỗ lực đe dọa người khác đã dành những giây phút cuối đời trong nỗi sợ hãi và hoảng loạn khi các lực lượng Mỹ bao vây hắn ta. Hắn chạy tới cuối đường hầm trong khi bị chó của chúng ta đuổi theo. Hắn kích hoạt đai bom tự sát bên cạnh ba con. Cơ thể hắn ta không còn nguyên vẹn, bị vùi lấp dưới đường hầm.