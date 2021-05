Ngày 31-5, chính phủ Trung Quốc tuyên bố cho phép mỗi cặp vợ chồng sinh ba con nhằm giải quyết những thách thức do tình trạng dân số già gây ra, theo tờ South China Morning Post.



Quyết định nói trên được công bố sau cuộc họp của Bộ Chính trị đảng Cộng sản do ông Tập Cận Bình chủ trì. Cụ thể, tuyên bố đã đưa ra những biện pháp cứng rắn nhằm tích cực giải quyết các vấn đề ngày càng nghiêm trọng do tình trạng dân số già gây ra.





Người dân Trung Quốc ra đường trong dịp Quốc tế Lao động năm nay. Ảnh: CNN

Trước đó, tháng 10-2015, Trung Quốc đã thay thế chính sách một con bằng chính sách hai con. Tuy nhiên, một số nhà nghiên cứu cho rằng sự thay đổi này sẽ chỉ có tác động nhẹ đến sự già hóa của dân số nếu không có hành động nào khác.



Theo điều tra dân số quốc gia (NHS) được thực hiện vào cuối năm ngoái cho biết các bà mẹ Trung Quốc đã sinh 12 triệu trẻ trong năm ngoái, giảm so với mức 14,65 triệu vào năm 2019. Con số đánh dấu mức giảm 18% so với cùng kỳ năm ngoái và tiếp tục giảm xuống mức thấp nhất trong gần sáu thập niên qua.



Cũng theo NHS, tổng dân số của Trung Quốc đã tăng từ 1.4 tỉ người vào năm 2019 lên 1,412 tỉ vào năm 2020. Tuy nhiên, hiện tỉ lệ sinh của Trung Quốc chỉ ở mức 1,3 con trên một phụ nữ, thấp hơn nhiều so với mức 2,1 cần thiết để duy trì dân số ổn định.