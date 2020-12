Vaccine COVID-19: Chờ vài ngày nữa!

Thuyết âm mưu quanh đại dịch và vaccine

Về giá, vaccine của AstraZeneca/Oxford được cho là rẻ nhất, khoảng 2,5 euro (tầm 70.000 đồng). Giá vaccine Sputnik-V của Nga cho hai liều tiêm là 20 USD (gần 462.000 đồng), còn của Pfizer là 39 USD (900.000 đồng) hay Moderna là 50-74 USD (1,1-1,7 triệu đồng).

Về bảo quản, vaccine của AstraZeneca/Oxford cũng bảo quản dễ dàng nhất, có thể trữ ở nhiệt độ tủ lạnh thông thường. Còn vaccine của Moderna phải trữ ở -20 độ C, riêng của Pfizer/BioNTech phải trữ ở -70 độ C.

Câu hỏi lớn nhất là vaccine có thể duy trì miễn dịch bao lâu và có hiệu quả với các chủng virus biến đổi hay không. Đã có nhiều trường hợp người nhiễm khỏi bệnh nhưng rồi sau đó lại nhiễm thêm chủng khác.

Một vấn đề nữa là tình trạng phản đối tiêm vaccine. Đầu tháng này Diễn đàn Kinh tế Thế giới công bố một khảo sát thực hiện trên 15 nước cho thấy số người muốn tiêm vaccine thời điểm tháng 8 là 77% nay, đã giảm còn 73%. Thăm dò của Ipsos công bố tháng trước cho thấy ở Pháp chỉ 54% dân muốn tiêm vaccine, Mỹ là 64%.

Một nghiên cứu công bố tháng trước trên tạp chí Royal Society Open Science cho thấy tỉ lệ lớn dân nhiều nước tin vào thuyết âm mưu rằng virus là do con người chủ động tạo ra gây đại dịch để thực hiện các chiến dịch tiêm vaccine. Chẳng hạn ở Mexico tỉ lệ này lên tới hơn 25%. Còn có thuyết âm mưu rằng vaccine là bức bình phong để nhà chức trách cấy chip vào cơ thể người dân để theo dõi họ. Chính WHO đã phải lên tiếng cảnh báo về các giả thuyết sai lệch này.

Trong khi đó tổ chức Cảnh sát hình sự thế giới (Interpol) cảnh báo nguy cơ tội phạm sẽ “thâm nhập và cản trở các chuỗi cung ứng” COVID-19, trong đó có khả năng tuồn vaccine giả vào. Ngày 2-12 Interpol đã báo động 194 nước thành viên về nguy cơ này.