Ronaldo tuyên bố quả bóng vàng mất uy tín sau chiến thắng của Messi

Đó là dòng tít được chia sẻ trên tờ Mirror (Anh) hôm nay 22-1. Cristiano Ronaldo không lọt vào danh sách rút gọn tại giải Ballon d'Or và FIFA The Best năm 2023, mặc dù đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha và Al Nassr là vua phá lưới làng bóng đá thế giới trong năm dương lịch 2023.

Bây giờ, Cristiano Ronaldo khẳng định giải Ballon d'Or và FIFA The Best đang 'mất uy tín' do những chiến thắng gần đây của Lionel Messi, Mirror thông tin. Messi đã giành kỷ lục 8 lần đoạt Quả bóng vàng, bao gồm cả Ballon d'Or năm ngoái.

Messi giành quả bóng vàng 2023 sau khi giành chức vô địch World Cup cùng tuyển Argentina. ẢNH: GETTY

Gần đây, Lionel Messi cũng được vinh danh là Cầu thủ nam xuất sắc nhất FIFA - The Best năm 2023. Siêu sao người Argentina Messi đã bất ngờ đánh bại Erling Haaland và Kylian Mbappe để lần thứ ba trong sự nghiệp giành FIFA The Best.

Ronaldo thậm chí còn không lọt vào danh sách rút gọn FIFA The Best cũng như Top 30 quả bóng vàng thế giới. Siêu sao 38 tuổi người Bồ Đào Nha Ronaldo tỏ ra khó chịu vì bị loại, sau khi anh ghi 54 bàn cho Al Nassr trong năm dương lịch vừa qua.

Ronaldo giành danh hiệu cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong năm 2023. Và sau khi không nhận được bất kỳ sự công nhận nào cho thành tích đó, bây giờ, Ronaldo lên tiếng chỉ trích giải thưởng quả bóng vàng và FIFA The Best đã mất uy tín.

Ronaldo không còn niềm tin vào giải quả bóng vàng và FIFA The Best. ẢNH: SUN SPORTS

Cristiano Ronaldo tuyên bố trên Record: “Tôi nghĩ rằng, ở một khía cạnh nào đó, những giải thưởng này đang mất uy tín. Tôi không nói rằng Messi không xứng đáng, hay Haaland hoặc thậm chí là Mbappe, nhưng những con số luôn ở đó và những con số không lừa dối. Chúng ta phải xem xét toàn bộ mùa giải.

Đơn giản là tôi không còn tin vào những giải thưởng này nữa. Và không phải vì tôi đã thắng giải Globe Soccer. Họ không thể tước chiếc cúp này khỏi tay tôi vì nó là sự thật. Vì vậy, điều đó khiến tôi càng hạnh phúc hơn vì những con số đã nói lên sự thật.

Nếu bạn nhìn lại và xem những gì đã xảy ra ở Manchester United và đội tuyển quốc gia, mọi người thực sự coi tôi là kẻ thua cuộc. Nhưng sự thật là tôi đã tập trung và có khoảng thời gian tuyệt vời ở Al Nassr, đó là lý do tại sao tôi ghi được 54 bàn thắng.

Miễn là đầu và cơ thể tôi ổn và tôi vẫn yêu bóng đá, tôi sẽ tiếp tục thi đấu. Hiện tại, tôi cảm thấy ổn, tôi cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc trên sân, cả ở đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha và câu lạc bộ Al Nassr. Tôi đang làm điều tôi thích nhất: ghi bàn và trình diễn tốt”.

Ronaldo lễ trao giải Globe Soccer Awards ở Dubai (UAE). ẢNH: AP

Cựu ngôi sao của Real Madrid, người đã giành được 5 Quả bóng vàng sau đó nói thêm: “Rõ ràng, tôi luôn nghĩ về câu lạc bộ của mình và đội tuyển quốc gia trước tiên. Các giải thưởng đến sau một mùa giải thành công của câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Thành thật mà nói, tôi không nghĩ nhiều về điều đó.

Như bạn đã biết, với 54 bàn thắng tôi ghi được, có thể có người nói rằng điều đó dễ dàng hơn vì tôi đang ở Saudi Arabia. Nhưng các chuyên gia bóng đá đều biết rằng rất khó để ghi bàn, dù ở Saudi Arabia hay ở Ý, Tây Ban Nha hoặc Bồ Đào Nha. Bàn thắng là bàn thắng. Ở một khía cạnh nào đó, tôi càng cảm thấy tự hào hơn khi đánh bại Haaland, Mbappe và Kane".

Tại lễ trao giải Globe Soccer Awards, Ronaldo xem mình là cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất thế giới và nói: “Tôi là cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất mùa giải này. Hãy tưởng tượng việc đánh bại những ngôi sao trẻ tuổi như Haaland, tôi rất tự hào. Và tôi sắp 39 tuổi! Tôi thích khi mọi người lại nghi ngờ tôi và sau đó tôi thành công. Tôi không bị ảnh hưởng bởi những lời chỉ trích".

Ronaldo là đội trưởng CLB Al Nassr. ẢNH: GETTY

Truyền hình ngay lập tức ghi lại khoảnh khắc của Erling Haaland sau phát biểu của Ronaldo. Ban đầu, Haaland tỏ ra lạnh lùng nhưng sau đó nở một nụ cười mãn nguyện vì nhận được lời khen của người đàn anh.

Đầu tuần này, Cristiano Ronaldo đã tuyên bố một cách kỳ lạ rằng “giải Saudi Pro League không tệ hơn Ligue 1”, điều đó có vẻ như nhắm vào cựu ngôi sao của PSG Lionel Messi, người hiện chơi bóng ở Mỹ cho Inter Miami. Cristiano Ronaldo khẳng định: "Saudi Pro League có tính cạnh tranh cao hơn Ligue 1, tôi có thể nói điều đó sau một năm ở đây. Bây giờ giải đấu của chúng tôi đã tốt hơn giải VĐQG Pháp”.

