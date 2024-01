MU quyết định chuyển nhượng gây sốc với Casemiro

(PLO)- Manchester United đưa ra quyết định chuyển nhượng gây sốc với Casemiro khi cựu ngôi sao Real Madrid còn hơn hai năm trong hợp đồng trị giá 350 ngàn bảng Anh một tuần với đội chủ sân Old Trafford.

Đó là dòng tít được chia sẻ trong bài viết của tờ Sun Sports (Anh) hôm nay 22-1. Casemiro được liên kết với hai câu lạc bộ Ý và Trung Đông khi Manchester United xem xét trả tiền cho anh để chấm dứt sớm hợp đồng, Sun Sports viết.

Thông tin gây sốc từ truyền thông Anh, Manchester United có thể trả cho Casemiro 20 triệu bảng Anh để tiền vệ người Brazil này tự do rời Old Trafford vào mùa hè. Cựu tiền vệ của Real Madrid gia nhập “Quỷ đỏ” vào mùa hè năm 2022 với giá chuyển nhượng 70 triệu bảng Anh và đã có mùa giải đầu tiên ấn tượng tại Old Trafford.

Nhưng Casemiro gặp khó khăn khi bắt đầu mùa giải 2023 - 2024, trước khi phải ngồi ngoài vì chấn thương vào tháng 10 năm ngoái. Casemiro trở lại đội hình của Erik ten Hag trong trận hòa 2-2 với Tottenham trên sân nhà Old Trafford ở vòng 21 Premier League cuối tuần trước, nhưng không được sử dụng.

Casemiro không còn tương lai ở Manchester United. ẢNH: THE TIMES

Giờ đây, tờ The Star (Anh) cho biết, MU muốn cắt đứt quan hệ với cầu thủ người Brazil trong những tháng tới. Thông tin này xuất hiện sau khi MU có cách tiếp cận mới dưới thời Sir Jim Ratcliffe, người đã mua 25% cổ phần MU với giá 1,3 tỉ bảng Anh và nắm toàn quyền kiểm soát hoạt động bóng đá tại Old Trafford thay nhà Glazer. Điều này khiến MU có những thay đổi lớn về chính sách chuyển nhượng, khi Sir Jim Ratcliffe từng chỉ trích MU “ném tiền qua cửa sổ” qua những thương vụ mua Casemiro hay Fred.

Casemiro có hợp đồng đến mùa hè năm 2026 với mức lương 350.000 bảng Anh/tuần tại MU. MU cũng có quyền lựa chọn gia hạn thêm một năm với Casemiro. Nhưng truyền thông Anh khẳng định, MU sẽ tìm cách đạt được thỏa thuận đền bù với tiền vệ người Brazil vào cuối mùa này, thay vì cố gắng bán anh với giá hời.

Điều này có thể khiến MU phải trả hơn 20 triệu bảng Anh cho Casemiro để tiền vệ này rời Old Trafford. Nếu MU đạt được thỏa thuận với Casemiro trước mùa hè, anh có thể ra đi theo dạng tự do.

Điều này sẽ giúp các câu lạc bộ khác dễ dàng mua được nhà vô địch Champions League 5 lần cùng Real Madrid. 2 CLB giàu truyền thống của Serie A là Juventus và AC Milan đều đang có ý định chiêu mộ Casemiro. Trong khi các CLB giàu có từ giải Saudi Pro League của Saudi Arabia cũng được cho là đang theo dõi siêu sao người Brazil.

GIA ĐỊNH