Tranh cãi dữ dội ở Manchester United về 'Tháp Eiffel của bóng đá' 12/03/2025 10:58

(PLO)- CLB giàu thành tích nhất nước Anh với giá trị hơn 5 tỷ bảng sẽ nhận hỗ trợ tài chính từ ngân sách nhà nước để khởi động dự án tái phát triển sân Old Trafford trị giá 2 tỷ bảng đã gây ra tranh cãi dữ dội ở Manchester United về nguồn vốn công.

Thông tin MU tái thiết sân bóng riêng vừa đưa ra trong bối cảnh những tranh cãi về việc sử dụng tiền thuế của người dân để phục vụ lợi ích của một đội bóng tư nhân.

Bên thuận bên chống Man United

Dự án trị giá 2 tỷ bảng được đồng chủ sở hữu Sir Jim Ratcliffe công bố sẽ được triển khai trong vòng năm năm. Tuy nhiên, việc hàng triệu bảng tiền công được sử dụng để "hỗ trợ" kế hoạch này đã vấp phải chỉ trích và tranh cãi dữ dội ở Manchester United.

Văn phòng Thị trưởng Greater Manchester, Andy Burnham, lên tiếng bảo vệ quyết định này, cho rằng đây là một phần của dự án tái thiết đô thị lớn nhất kể từ Thế vận hội London 2012. Dù vậy, cựu lãnh đạo Đảng bảo thủ Sir Iain Duncan Smith đã đặt câu hỏi về tính hợp lý của việc sử dụng tiền thuế “chỉ để biện minh cho mong muốn cải thiện sân vận động của một CLB bóng đá”.

Không phải ai cũng ủng hộ Man United xây sân vận động mới bằng nguồn vốn công. Ảnh: GETTY.

Trước đó, khi Manchester United chưa công bố chi tiết kế hoạch, Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves đã ca ngợi dự án này như một “hình mẫu tiêu biểu” cho chiến lược tăng trưởng kinh tế của chính phủ, nhưng từ chối tiết lộ mức tài trợ từ ngân sách nhà nước.

Thiết kế của sân vận động mới, do kiến trúc sư danh tiếng Lord Foster thực hiện, được Sir Jim Ratcliffe ví như "Tháp Eiffel của bóng đá" với sức chứa 100.000 chỗ ngồi. Dù phần xây dựng chính sẽ do nguồn vốn tư nhân chi trả, kế hoạch này vẫn gây lo ngại trong cộng đồng người hâm mộ. Nhiều nhóm cổ động viên đã bày tỏ sự hoài nghi về thiết kế mới của sân Old Trafford.

Trên mạng xã hội, bản phác thảo đã bị chế giễu, với những so sánh không mấy tích cực như một "rạp xiếc" hay "khu nghỉ dưỡng Butlin’s". Nhóm cổ động viên "The 1958" – tổ chức vừa huy động hàng nghìn người mặc trang phục đen trong trận đấu với Arsenal cuối tuần qua để phản đối sự sở hữu của gia đình Glazer và Sir Jim Ratcliffe – cho rằng thiết kế mới là một "công trình mang tính thương mại vô hồn, giống một trung tâm giải trí hiện đại hơn là thánh đường bóng đá”.

Ý tưởng làm "Tháp Eiffel của bóng đá" của Sir Jim Ratcliffe nhận lại phản ứng từ nhiều giới. Ảnh: GETTY.

Nhiều phức tạp ở sân bóng mới

Dự án 2 tỷ bảng này được triển khai ngay sau khi Manchester United thông báo cắt giảm 200 nhân sự, dừng cung cấp suất ăn miễn phí cho nhân viên và suýt giảm một nửa ngân sách dành cho hội cổ động viên khuyết tật – quyết định sau đó đã bị rút lại.

Tuy nhiên, điều gây tranh cãi dữ dội ở Manchester United nhiều nhất là việc sân vận động mới sẽ được xây dựng trên khu vực hiện tại, nằm trên trung tâm vận tải đường sắt quy mô lớn. Điều này đồng nghĩa với việc bến tàu phải được di dời đến St Helens, cách đó 20 dặm, với chi phí do ngân sách nhà nước chi trả. Manchester United sẽ không chịu trách nhiệm tài chính cho việc di dời bến tàu, một quá trình có thể tiêu tốn hàng trăm triệu bảng, ngoài việc mua lại khu đất.

Chính quyền Greater Manchester cho rằng đây là một phần của kế hoạch tái phát triển toàn diện khu vực Old Trafford, bao gồm việc xây dựng 17.000 căn hộ, trung tâm mua sắm và khu giải trí, tạo ra 48.000 việc làm mới. Thị trưởng Andy Burnham từ lâu đã ủng hộ việc di dời bến tàu này, với lý do những đoàn tàu dài nửa dặm vận hành tại đây gây ùn tắc cho các tuyến hành khách trong thành phố.

Man United muốn nâng tầm sân Old Trafford thành "thánh đường bóng đá". Ảnh: GETTY.

Tuy nhiên, Sir Iain Duncan Smith cảnh báo rằng việc chi tiền công cho dự án này cần phải được giải trình rõ ràng trước cử tri. Nathan Evans, lãnh đạo nhóm bảo thủ trong hội đồng Trafford, cũng nhấn mạnh rằng nếu ngân sách công được sử dụng, Manchester United phải đảm bảo lợi ích cho cộng đồng, chẳng hạn như trao trả một phần đất tại địa điểm cũ của họ.

Bất chấp những chỉ trích, các quan chức tại Manchester khẳng định rằng khoản đầu tư này sẽ mang lại lợi ích kinh tế khổng lồ, với ước tính đóng góp 7,3 tỷ bảng cho nền kinh tế khu vực. Một phát ngôn viên của Manchester United cũng tuyên bố rằng việc di dời bến tàu không chỉ phục vụ sân vận động mới mà còn giúp giảm tắc nghẽn đường sắt trên toàn khu vực phía Bắc nước Anh.

Hiện tại, nguồn vốn 2 tỷ bảng dành cho sân vận động mới vẫn chưa được huy động đầy đủ khi đang xảy ra tranh cãi dữ dội ở Manchester United. Kế hoạch tài chính cụ thể chưa được công bố, khiến một số cổ động viên lo ngại rằng dự án này có thể sẽ tiếp tục chồng chất thêm khoản nợ 1 tỷ bảng hiện có của câu lạc bộ. Trong khi đó, lãnh đạo Manchester United khẳng định đây là một phần của kế hoạch phát triển lớn hơn, mang lại “lợi ích to lớn” không chỉ cho CLB mà còn cho cả khu vực xung quanh.