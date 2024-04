Sacombank: Thông tin ông Dương Công Minh bị cấm xuất cảnh là bịa đặt 02/04/2024 14:16

Khoảng 21h tối qua, facebook "Thang Dang" đăng tin ông Dương Công Minh - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Sacombank bị cấm xuất cảnh từ ngày 1-4 do có liên quan đến đại án Vạn Thịnh Phát.

Tuy nhiên, trong văn bản vừa công bố, Ngân hàng Sacombank khẳng định tin tức nêu trên là vô căn cứ.

"Chúng tôi cũng đã tiến hành các biện pháp cần thiết để xử lý theo quy định pháp luật cũng như tiến tới ngăn chặn các hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc, bôi nhọ uy tín, danh dự của lãnh đạo Sacombank và gây ảnh hưởng đến hình ảnh, thương hiệu, uy tín hoạt động của ngân hàng", Sacombank cho biết.

Đồng thời, Sacombank khẳng định Chủ tịch HĐQT Dương Công Minh vẫn đang trực tiếp điều hành các công việc tại Sacombank. Ngân hàng vẫn đang cung cấp các dịch vụ tài chính cho khách hàng, duy trì hoạt động kinh doanh hiệu quả và đảm bảo các tỷ lệ an toàn theo quy định. Tài sản và thanh khoản dồi dào, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi tin đồn nói trên.

Qua sự việc này, Sacombank mong rằng nhà đầu tư, cổ đông và khách hàng hãy cẩn trọng với các tin đồn không xác thực, chỉ tiếp nhận thông tin tại các kênh báo chí chính thống và trang tin uy tín.

"Một lần nữa, chúng tôi xin khẳng định, Sacombank vẫn đang hoạt động ổn định và hiệu quả. Chúng tôi vẫn đang triển khai các chiến lược phát triển sản phẩm, củng cố và mở rộng thị trường", ngân hàng này thông tin.

Chốt phiên giao dịch sáng nay, cổ phiếu STB của Sacombank của Chủ tịch Dương Công Minh giảm 2,39%, xuống còn 30.650 đồng/cp. Trong phiên, có thời điểm cổ phiếu STB bị bán mạnh nhưng ngay lập tức xuất hiện lực cầu bắt đáy đã khiến giá phục hồi mạnh.

Năm 2023, quy mô tổng tài sản của Sacombank đạt hơn 674.000 tỉ đồng, tăng 13,9% so với đầu năm. Tổng huy động đạt hơn 578.000 tỉ đồng, tăng 11,3%. Trong đó ngân hàng chú trọng tăng tiền gửi không kỳ hạn (CASA) 8,8%; tỉ lệ an toàn vốn (CAR) hợp nhất 9,11%, tỉ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR) đạt 82,77%, tỉ lệ NIM 3,9%...