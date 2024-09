Samten Hills Dalat: Không gian Văn hóa Tâm linh Phật giáo nổi tiếng và bối cảnh phim ‘Love in Vietnam’ 24/09/2024 17:33

Không gian Văn hóa Tâm linh Phật giáo nổi tiếng thế giới, Samten Hills Dalat.

Kể từ khi khánh thành vào đầu năm 2023, Samten Hills Dalat đã nhanh chóng ghi dấu ấn toàn cầu với những công trình văn hóa tâm linh Phật giáo vĩ đại. Quần thể các công trình văn hóa Phật giáo được Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam chứng nhận “Không gian văn hóa tâm linh Phật giáo Kim Cương thừa tại Việt Nam”; “Đại bảo tháp Kinh luân lớn nhất thế giới” được xác lập bởi Guinness World Records, và là “Điểm đến du lịch văn hoá tâm linh hấp dẫn Châu Á – Thái Bình Dương” trong khuôn khổ của Diễn đàn Văn hóa và Kinh tế Việt Nam - Ấn Độ do Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam và Hội đồng Thương mại Công nghệ toàn cầu Ấn Độ tổ chức.

Toàn cảnh Samten Hills Dalat: Không gian văn hoá tâm linh Phật giáo và phim trường chính của bộ phim “Love in Vietnam".

Lấy cảm hứng từ vùng đất thiêng Himalayas, Samten Hills Dalat mang đến một không gian tâm linh an lành, nơi du khách có thể thiền hành, chiêm bái và kết nối với thiên nhiên. Những công trình tâm linh tại đây không chỉ là nơi du khách trải nghiệm sự bình yên mà còn lan tỏa lòng từ bi và năng lượng tích cực.

Samten Hills Dalat, phim trường chính của “Love in Vietnam”, tác phẩm mang dấu ấn văn hoá Việt Nam - Ấn Độ, tham gia Liên hoan phim Quốc tế Cannes.

“Love in Vietnam” chính thức bấm máy tại Samten Hills Dalat vào ngày 23-9-2024. Sự kiện có sự tham dự của Lãnh sự quán Ấn Độ tại Việt Nam, Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM, Sở Văn hoá Thể thao & Du lịch Tỉnh Lâm Đồng, Sở Văn hoá Thể thao & Du lịch Tỉnh Phú Yên, và hơn 100 nhân sự của đoàn phim là đạo diễn, nhà làm phim quốc tế và những diễn viên điện ảnh hàng đầu của cả Việt Nam và Ấn Độ.

Bìa trái: Ông Capt. Rahul Sudesh Bali, Tổng giám đốc Innovations India, nhà sản xuất chính của phim. Thứ hai từ trái sang: Ngài Sandeep Arya, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam. Bìa phải: Ông Trần Thanh Hoài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng.

Phát biểu tại sự kiện, Ngài Sandeep Arya, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam cho biết: “Tác phẩm điện ảnh không chỉ kết nối ngành công nghiệp điện ảnh mà còn tôn vinh bức tranh văn hoá của Việt Nam và Ấn Độ. Tôi vô cùng mong đợi được ngắm nhìn những quan cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, những điểm du lịch đặc sắc của hai quốc gia trên màn ảnh thế giới”.

Tiến sĩ Madan Mohan Sethi, Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM nhấn mạnh: “‘Love in Vietnam’ chính là cột mốc quan trọng trong dấu ấn văn hóa giữa hai quốc gia. Tôi tin rằng, bộ phim sẽ gắn kết nhân dân Việt Nam - Ấn Độ qua ngôn ngữ điện ảnh và chạm đến trái tim của khán giả toàn cầu. Đặc biệt, tôi cảm ơn Samten Hills Dalat, không gian văn hóa tâm linh Phật giáo nổi tiếng thế giới đã đồng hành sản xuất bộ phim điện ảnh này”.

Rahul Sudesh Bali,Tổng giám đốc Innovations India, nhà sản xuất chính của “Love in Vietnam” cho rằng: “Cảnh sắc tuyệt đẹp cùng nguồn năng lượng tích cực, bình an từ những công trình tâm linh vĩ đại tại Samten Hills Dalat đã làm cho tôi và tất cả những cộng sự trong đoàn phim xúc động. Dấu ấn văn hoá của Việt Nam và Ấn Độ được thể hiện trọn vẹn tại vùng đất này. Đây chính là lý do tôi quyết định chọn nơi đây là phim trường chính của bộ phim ‘Love in Vietnam’, tác phẩm sẽ tham gia Liên hoan phim quốc tế Cannes”.

Shantanu Maheshwari, nam diễn viên chính của “Love in Vietnam".

Nữ diễn viên chính "Love In Vietnam", Khả Ngân.

Tìm hiểu thêm về khu du lịch Văn hoá Tâm linh Samten Hills Dalat tại website www.samtenhills.vn hoặc hotline 19007071.