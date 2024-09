Sân bay Tân Sơn Nhất thưa vắng khách ngày cuối kỳ nghỉ lễ 2-9 03/09/2024 10:54

Theo ghi nhận của PLO sáng 3-9, lượng khách đổ về sân bay Tân Sơn Nhất không quá đông. Một số người dân đi chơi lễ từ các địa phương khác tranh thủ quay lại TP.HCM trong sáng nay để tránh cảnh ùn tắc nhưng đều bất ngờ vì sân bay thông thoáng từ trong ra ngoài.

Khu vực ga quốc nội - Cảng HKQT Tân Sơn Nhất thưa vắng trong giờ cao điểm sáng 3-9. Ảnh: THU TRINH

Đại diện Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cho biết, trong ngày 3-9, đơn vị dự kiến khai thác hơn 110.000 lượt khách. Trong đó, khách đi khoảng 50.000 lượt (khoảng 28.800 khách quốc nội và hơn 21.000 khách quốc tế). Khách đến khoảng 60.000 lượt (khoảng 35.000 khách quốc nội và 24.800 khách quốc tế).

Bên cạnh đó, đơn vị dự kiến khai thác 679 chuyến bay, trong đó có 340 chuyến bay đi và 339 chuyến bay đến.

Được biết, trong và sau dịp nghỉ 2-9, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã tăng cường các biện pháp kiểm soát an ninh hàng không để đảm bảo chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách.

Khu vực ga quốc tế tại sân bay Tân Sơn Nhất khá thông thoáng. Ảnh: THU TRINH

Theo Cục hàng không Việt Nam, tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, sản lượng cất hạ cánh nội địa ngày cao điểm nhất dự kiến có 400 lượt cất hạ cánh (tăng 8% so với bình quân ngày bình thường tháng 8-2024, bằng 95% so với cùng kỳ 2023), 75.000 hành khách (tăng 10% so với ngày bình thường tháng 8/2024, bằng 95% so với cùng kỳ 2023).

Theo đó, Cảng triển khai đến các đơn vị phương án điều phối nhằm nâng cao năng lực khai thác, bố trí cán bộ trực tiếp tại các khu vực nhạy cảm không được để xảy ra tình trạng ùn ứ, quá tải cục bộ trong các khung giờ cao điểm tại các khu vực nhà ga hành khách.

Đơn vị kiểm tra, giám sát chặt chẽ, đảm bảo 100% hành khách, hành lý, hàng hóa gửi lên tàu bay. Ảnh THU TRINH

Đồng thời, Cảng phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác điều hành, dẫn dắt tàu bay, cảnh báo thời tiết cực đoan để triển khai các phương án ứng phó. Ngoài ra, đơn vị kiểm tra, giám sát chặt chẽ, đảm bảo 100% hành khách, hành lý, hàng hóa, bưu phẩm gửi, đồ vật được kiểm tra, soi chiếu an ninh trước khi đưa vào khu vực hạn chế, cách ly, lên tàu bay.