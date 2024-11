Sẽ có khoảng 10.000 người tham dự Ngày hội Việt Nam xanh

Ngày 9-11, ngày hội Việt Nam Xanh 2024 đã chính thức khai mạc tại Nhà Văn hoá Thanh niên TP.HCM, sự kiện do báo Tuổi trẻ tổ chức.

Ngày hội Việt Nam Xanh 2024 mang chủ đề: Tiết giảm - Tái sử dụng - Tái chế, với mong muốn kêu gọi các tổ chức, cá nhân cùng cộng đồng doanh nghiệp chung tay hành động từ những điều nhỏ nhất từ giảm phát thải, đến tiết kiệm và tái sử dụng lại những vật dụng có thể tái chế góp phần giảm phát thải ra môi trường.

Ngày hội xanh diễn ra từ ngày 9 đến 10-11, dự kiến đón từ 5.000 - 10.000 ngàn lượt khách đến trải nghiệm, tham quan không gian trưng bày các giải pháp, mô hình, sản phẩm xanh, hướng tới phát triển bền vững của các doanh nghiệp tham gia ngày hội.

Khách tham dự còn có cơ hội giao lưu với các nghệ sĩ nổi tiếng như Anh Trai Captiant Boy, tham gia các hoạt động sôi nổi tại các gian hàng và nhận về “cơn mưa quà tặng Xanh” hấp dẫn.

Song song, khách tham dự có thể tham gia các hoạt động liên quan đến phân loại rác, bảo vệ môi trường, với các chủ đề như: “Rác phân loại đúng, rác là tài nguyên”, Talkshhow “Doanh Nghiệp và giải pháp phát triển bền vững”,… với chia sẻ từ dàn khách mời có những hành động nổi bật trong việc góp phần phân loại và tái chế rác, sản xuất giảm phát thải và hướng tới Net Zero.

Ngày hội Việt Nam Xanh 2024 là một trong những hoạt động đặc biệt nằm trong chuỗi sự kiện của dự án Việt Nam Xanh, do báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Hội liên hiệp Thanh niên TP.HCM, Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam (PRO VN), và các đơn vị cùng tổ chức, khởi động từ tháng 4-2024.

Dự án nhằm thực hiện những mục tiêu đã cam kết của Việt Nam tại COP26; hưởng ứng các hoạt động vì môi trường, phát động và truyền tải các thông điệp về biến đổi khí hậu, phát triển các sản phẩm tái chế và thúc đẩy thị trường tín chỉ Carbon, kinh tế tuần hoàn,… đến cộng đồng, xã hội.

Sau gần 8 tháng công bố cùng nhiều hoạt động xuyên suốt như: Diễn đàn - Hội thảo về tín chỉ Carbon, TP xanh của tôi, hội thảo giải pháp nguồn nước tại ĐBSCL;

Các cuộc thi: Tái Tạo Xanh, Chuyển đổi chiếu sáng xanh hướng đến Net Zero; Giải chạy Green Up Marathon - Long An Half Marathon 2024, các tour tham quan “Khám phá nhà máy xanh, công trình xanh”… đã lan tỏa thông điệp hành động xanh của các doanh nghiệp, cộng đồng cùng chung tay bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển bền vững.

Cuộc thi Tái tạo xanh nằm trong khuôn khổ Việt Nam Xanh 2024, được phát động từ tháng 5 đến tháng 10-2024, đã nhận về hàng trăm bài viết chia sẻ về các giải pháp, mô hình tái chế, tái sử dụng, sống xanh và các hành động bảo vệ môi trường.

Ban tổ chức đã chọn ra các bài dự thi chất lượng, xuất sắc đạt giải và được vinh danh trong đêm Gala trao giải vào tối ngày 10-11.