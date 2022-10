'Siêu bơm điểm' Djokovic thẳng tiến vào ATP Finals

(PLO)- Bất chấp việc bị trục xuất khỏi Úc mở rộng, Novak Djokovic đã trở thành tay vợt thứ 5, chính thức giành suất tham dự ATP Finals cuối mùa giải.

Tay vợt 35 tuổi đã giành chức vô địch thứ 2 liên tiếp, sau khi đánh bại Stefanos Tsitsipas 6-3; 6-4 tại chung kết Astana (ATP 500), chỉ một tuần sau khi anh giành cúp ATP 250 - Tel Aviv.

Djokovic “hủy diệt” đối thủ tại Astana (PLO)- Novak Djokovic thẳng tiến vào tứ kết ATP 500 ở Astana (Kazakhstan), sau chiến thắng “hủy diệt” 6-3; 6-1 tay vợt người Hà Lan - Botic van de Zandschulp.

“Tôi không thể đòi hỏi một mùa giải khởi động lại tốt hơn. Tôi đang rất sung sức và có động lực để kết thúc mùa giải, như cách tôi đã làm mấy tuần gần đây”, cựu số 1 thế giới – Djokovic cho biết.

Tay vợt người Serbia hiện đã giành bốn danh hiệu trong 10 giải đấu mùa này, với hai chiến thắng tại Rome và Wimbledon.

Chiến thắng tại thủ đô nước Ý hồi tháng 5 đã mang lại cho Djokovic chức vô địch Masters thứ 38, trong khi chức vô địch Wimbledon vào tháng 7 giúp Nole cân bằng thành tích 7 lần vô đăng quang của Pete Sampras tại All England Club, đồng thời đưa anh đoạt danh hiệu Grand Slam thứ 21.

Djokovic hiện chỉ thua kém Rafael Nadal, tay vợt sở hữu nhiều danh hiệu đơn nam Grand Slam nhất, đúng một danh hiệu.

Tất cả những thành tích Djokovic đạt được trong năm cũng chứng kiến việc ​​anh bị loại khỏi Melbourne, bị cấm đi du đấu đến Bắc Mỹ do từ chối tiêm vaccine phòng COVID-19.

Ngoại trừ Laver Cup ở London (Anh), giải đấu chứng kiến cuộc chia tay của Roger Federer, Djokovic không có được phong độ tốt nhất sau ba tháng tranh tài tại Wimbledon.

Để “đường đường chính chính” giành suất dự tranh ATP Finals, Nole “tái khởi động” và thi đấu tích điểm ở Israel, giải đấu sau 16 năm Nole mới trở lại.

Quyết tâm không lung lạc trước quan điểm về tiêm phòng vaccine cũng khiến Djokovic bỏ lỡ hai trong bốn Grand Slam của năm (Úc và Mỹ mở rộng), cũng như 4/8 giải Masters diễn ra ở Indian Wells, Miami, Montreal và Cincinnati.

Tuy nhiên, chiến thắng tại Kazakhstan đã chính thức giúp cựu số 1 thế giới có được một suất tham dự ATP Finals lần thứ 15, sau các suất dự tranh của Alcaraz, Nadal, Casper Ruud và Tsitsipas.

ATP Finals cũng là giải đấu danh giá chỉ có Federer (18 lần), Jimmy Connors và Nadal (cùng 16 lần) là những huyền thoại có nhiều hơn số lần Djokovic tham dự chung kết cuối mùa giải.

Khi sự kiện diễn ra ở Turin (Ý) vào tháng 11, tay vợt người Serbia có cơ hội san bằng thành tích 6 lần vô địch của Federer. Cựu tay vợt người Thụy Sĩ lên ngôi vào năm 2008 và các năm từ 2012-2015.

Trước đó, Djokovic – tay vợt nam duy nhất giành được tất cả các danh hiệu Masters, sẽ bảo vệ ngôi vương tại Paris Masters.

Djokovic tiết lộ: “Tôi rất biết ơn và may mắn khi có thể chơi tốt ở giai đoạn này của cuộc đời mình. Bạn biết đấy, tôi đã 35 không phải 25 tuổi”.

Sau khi ATP Finals kết thúc, Djokovic hy vọng có thể bay đến Melbourne, cạnh tranh chức vô địch Úc Mở rộng lần thứ 10. Mặc dù việc anh bị chính phủ Úc hủy visa hồi tháng 1, dẫn đến lệnh cấm nhập cảnh vào Úc 3 năm.

Những tín hiệu tích cực đã bắt đầu le lói. Giám đốc Tennis Australia - Craig Tiley chia sẻ với tờ The Australian: “Chúng tôi đang đi đúng hướng để đưa tất cả các tay vợt hàng đầu trở lại. Chúng ta đang ở trong một thời điểm khác so với chín tháng trước, môi trường cũng đã hoàn toàn thay đổi. Mọi người đang di chuyển tự do trên khắp thế giới. Và chúng tôi hy vọng sẽ có những tay vợt tốt nhất tại đây vào tháng Giêng năm sau”.

MINH QUANG (Theo AFP)