Southampton - Man United: 'Quỷ đỏ' muốn tiếp nối đà thăng hoa

Sau 2 trận thua liên tiếp ở vòng 1 và 2 Premier League, Quỷ đỏ thành Manchester đã có chiến thắng thuyết phục trước Liverpool. Manchester United đã thi đấu rất hay trong ngày 2 ngôi sao Ronaldo và Harry Maguire ngồi dự bị.

Tuy bị đánh giá yếu hơn đoàn quân The Kop, nhưng Quỷ đỏ đã làm cho CĐV bất ngờ với lối đá tấn công hấp dẫn. Với sự tỏa sáng của Jadon Sancho và Marcus Rashford đã giúp Quỷ đỏ có được 3 điểm đầu tiên ở Premier League 2022-2023.

Trong trận đấu sớm vòng 4 Ngoại hạng Anh, Man United sẽ hành quân đến làm khách trên sân Saint Mary's của Southampton, CĐV Quỷ đỏ hi vọng các cầu thủ sẽ duy trì được phong độ như trận gặp Liverpool để mang về 3 điểm.

Với trận thắng trước The Kop, tình hình khủng hoảng của Quỷ đỏ đã dịu đi phần nào, CĐV dần tin tưởng vào lối đá không có ngôi sao Ronaldo. Có thể trong trận đấu gặp Southampton, ngôi sao người Bồ Đào Nha sẽ tiếp tục dự bị.

Về chủ nhà Southampton cũng đã có trận đấu thành công khi giành chiến thắng 2-1 trước Leicester ở vòng 3, qua đó vươn lên vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng. Dù trước đó, Southampton có khởi đấu không thuận lợi với 1 trận hòa và 1 thua.

Trong trận tiếp đón Quỷ đỏ trên sân nhà ở vòng 4, khả năng Southampton sẽ chơi phòng ngự phản công như trận đấu với Leicester City. Chiến thuật này đã giúp "The Saints" lội ngược dòng ngoạn mục trước “Bầy cáo” với 2 bàn thắng của Che Adams.

Ở mùa giải Premier League 2021-2022, Southampton đã có chuỗi phong độ không ổn định vào giai đoạn cuối mùa, cuộc chiến trụ hạng ngày càng căng thẳng thì "The Saints" lại liên tiếp nhận thất bại, kết thúc mùa giải 2021-2022 đoàn quân của HLV Ralph Hasenhuttl chỉ thắng 9 trận, hòa 13 và thua 16, đứng thứ 15 trên bảng xếp hạng với 40 điểm, cách nhóm rớt hạng 5 điểm.

Mục tiêu của Southampton ở mùa giải này không ngoài gì khác là trụ hạng thành công, cách xa nhóm rớt hạng càng sớm càng tốt. Tích lũy từng điểm số với những đối thủ yếu hơn sẽ là cách tốt nhất để Southampton ở lại Premier League mùa sau.

CĐV của Southampton hi vọng có điểm trước Man United vì thành tích đối đầu của 2 đội. Cụ thể trong 8 trận đối đầu gần nhất, Southampton không thể thắng Quỷ đỏ nhưng hòa 5 trận, thua 3. Trận hòa gần nhất của "The Saints" trước Quỷ đỏ với tỷ số 1-1 thuộc vòng 25 Ngoại hạng Anh 2021-2022 trên sân Old Trafford.

Với cái duyên cầm hòa cộng với phong độ chưa ổn định của Quỷ đỏ, CĐV Southampton có thể nghĩ đến việc giữ điểm lại Saint Mary's, thậm chí là một trận thắng như Brentford đã từng làm với Man United ở vòng 2.

Đối với Quỷ đỏ, chắc chắn HLV Erik ten Hag không muốn rời sân Saint Mary's với trận thua hoặc 1 điểm, nhiều khả năng vị HLV này sẽ giữ lại bộ khung như trận thắng trước Liverpool ở tuần trước. Mục tiêu của Quỷ đỏ chính là vào Top 4 trước khi nghĩ đến việc vô địch Premier League.

Trận đấu giữa Southampton vs Man United sẽ diễn ra vào lúc 18h30 hôm nay 27-8.

Dự đoán tỷ số Southampton 2 - 2 Man United.