Stajcic bảo chiến thắng tuyệt vời, nhưng Philippines nói “công việc chưa hoàn thành”

(PLO)- Dư luận Philippines đã bắt đầu...khó tính với tuyển nữ của họ dù đã có kỳ tích tại World Cup 2023.

Chiến lược gia Alen Stajcic của nữ Philippines cho rằng, đánh bại chủ nhà New Zealand ở World Cup 2023 là một chiến thắng tuyệt vời của đội, nó ghi dấu ấn lịch sử, còn dư luận Philippines thì vẫn chưa sướng.

Dư luận và báo chí Philippines nói rằng, công việc của thầy trò HLV Alen Stajcic chưa hoàn thành. Hoàn thành là đội phải vào vòng 16 đội.

Quả thật vậy, khi HLV Stajcic ra nước ngoài và phát biểu với báo chí quốc tế ông hay giấu mục tiêu của mình, nhưng với báo chí trong nước ông đã đăng đàn cụ thể mục tiêu phải vào vòng 16 đội ngay lần đầu nữ Philippines góp mặt ở sân chơi World Cup.

Nhìn chuỗi chuẩn bị của tuyển Philippines cũng đã thấy họ thực thi kế hoạch như thế nào kể từ khi có tấm vé chính thức đi World Cup 2023 tại Asian Cup 2022 đầu năm ngoái tại Ấn Độ.

Ngay sau khi có tấm vé đi World Cup 2023 đầu năm ngoái bằng việc vào bán kết Asian Cup 2022 thì Philippines hành động ngay.

Ngoài việc quyết liệt tuyển mộ các cô gái đá bóng mang hai dòng máu Mỹ-Philippines về khoác áo đội tuyển, thì họ có hàng loạt đợt tập huấn chất lượng. Philippines đến Mỹ tập huấn hai đợt, đến Nam Mỹ tập huấn một đợt, sang châu Âu qua một đợt tập huấn và một đợt dự giải quốc tế ở Tây Ban Nha. Đợt cuối là đội đến Sydney của Úc tập huấn rồi thẳng tiến về New Zealand.

Người Philippines đã biết đòi hỏi, không hài lòng. Dư luận Philippines nói “job is not done” (công việc vẫn chưa hoàn thành). Thắng New Zealand là hay, nhưng bây giờ sau trận gặp Na Uy (ngày 30-7) mà thua rồi chia tay World Cup thì mọi công sức đều đổ sông, đổ biển. Trong thời gian qua, tuyển nữ Philippines đã tiêu tốn tiền quá nhiều cho những đợt tập huấn, tất nhiên phải làm được điều gì đó, thắng New Zealand vẫn chưa đảm bảo được việc Philippines vào vòng 16 đội.

Tuy nhiên HLV Stajcic nói "đó là chiến thắng lớn nhất trong lịch sử thể thao Philippines (?!). Tôi không biết từ quá khứ đến tương lai Philippines có đội thể thao nào có chiến thắng to tát như thế bao giờ chưa?".

Còn tác giả bàn thắng duy nhất trận giúp Philippines đánh bại chủ nhà New Zealand là Sarina Bolden lại nói mình tự hào khi chính cô là một phần của chiến thắng lịch sử này.

Sarina Bolden có bố người Mỹ, mẹ người Philippines, cô được sinh ra tại Santa Clara, California.

Lần đầu tiên cô ký hợp đồng chuyên nghiệp là vào năm 2019 với CLB Sandvikens FC của Thụy Điển, sau đó cô sang Đài Loan đầu quân cho một CLB nữ, rồi quay về Mỹ tiếp tục đá bóng chuyên nghiệp, rồi lại đến Nhật thi đấu, còn hiện nay Sarina Bolden đang khoác áo Western Sydney Wanderers của Úc.

