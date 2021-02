Bạn thân BN 1843 đi nhiều nơi, tiếp xúc với hàng trăm người

Phong tỏa 2 khu vực có ca dương tính COVID-19 Tính đến chiều 1-2, tỉnh Bình Dương đã phát hiện và xét nghiệm tổng cộng 62 trường hợp về từ vùng dịch Hải Dương, Quảng Ninh. Kết quả, phát hiện 2 trường hợp dương tính với SARS -CoV-2 tại ấp Cà Na (xã An Bình, huyện Phú Giáo) là bà NTP (BN 1801) và nữ sinh viên NTMA (19 tuổi, sinh viên trường Đại học Thủ Dầu Một) thường trú tại ấp Cà Na (xã An Bình, huyện Phú Giáo). Đối với các trường hợp liên quan đến BN 1801, ngành Y tế đã xác định được 90 người F1 và tiến hành cách ly, lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp này. Đang thực hiện cách ly tập trung 147 người F2. Đối với trường hợp BN 1843, mới xác định được được 321 trường hợp F1. Trong đó, có 11 trường hợp tiếp xúc rất gần như là ở chung nhà trọ, ngồi gần. Hiện các trường hợp này đang được địa phương khẩn trương đưa đi cách ly tập trung. Ngành Y tế đang phối hợp với Đại học Thủ Dầu Một và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, truy vết các đối tượng F2 (chưa có số liệu cụ thể). Hiện ấp Cà Na (xã An Bình, huyện Phú Giáo) và khu phố 5 (phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một) vẫn đang được phong tỏa.

Khu phố 5 (phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) bị phong tỏa từ 0 giờ ngày 1-2. Ảnh: LÊ ÁNH