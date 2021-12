Cùng ngày, tại cuộc họp trực tuyến của Chính phủ với 63 tỉnh, thành về công tác phòng, chống dịch COVID-19, ông Dương Văn An, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ tiếp tục quan tâm hơn nữa, tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh Bình Thuận sớm khống chế được dịch bệnh, nhanh chóng phục hồi nền kinh tế. Ông An cảm ơn sự quan tâm của Chính phủ, Bộ Y tế và các Bộ, ngành Trung ương đã hỗ trợ rất nhiều cho tỉnh, đặc biệt là phân bổ vaccine phòng COVID-19. Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận cho biết, tính đến thời điểm này tỉnh Bình Thuận chưa ghi nhận trường hợp tử vong do COVID-19 đối với người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine. Điều này cho thấy hiệu quả cao của vaccine trong phòng, chống dịch COVID-19 và thống nhất với ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cần phải đẩy mạnh tiêm vaccine càng sớm càng tốt.