Nghệ An tăng hàng ngàn ca F0 mỗi ngày Từ sau tết Nguyên đán 2022 đến nay, số ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang tăng nhanh mỗi ngày hàng ngàn ca F0 khiến người dân lo lắng. Sáng 9-2, ở Nghệ An ghi nhận 1.395 ca dương tính mới với COVID-19, trong đó có tới 408 ca cộng đồng tại 12 địa phương và 987 ca đã được cách ly từ trước. Tại TP Vinh, sau ba ngày học sinh đi học lại, số học sinh và giáo viên F0 trên toàn địa bàn đang tăng nhanh. Đến 9 giờ sáng 9-2, số học sinh F0 đã tăng lên 255 em và 20 giáo viên F0. Trước tình hình đó, lãnh đạo TP Vinh quyết định cho toàn bộ học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 chuyển sang hình thức học trực tuyến, bắt đầu từ chiều 9-2 cho đến khi có thông báo mới. Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Nghệ An cũng cho biết hiện trên địa bàn tỉnh thực hiện chăm sóc và điều trị F0 tại nhà nên việc tăng ca nhiễm lên cao không gây quá tải cho các BV. Hiện Nghệ An điều trị tầng 1 gồm 905 ca tại cơ sở thu dung tuyến huyện và 2.141 ca điều trị tại nhà. Điều trị tầng 2 tại các BV dã chiến là hơn 137 ca. Điều trị tầng 3 tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới thuộc BV Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An là 75 ca (có tám ca nguy kịch, 34 ca nặng, 33 ca ở mức độ trung bình). Các huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã thành lập hằng ngàn trạm y tế lưu động phòng chống dịch COVID-19. Điển hình huyện Yên Thành đã phải bố trí 39 trạm y tế lưu động để triển khai các hoạt động phòng chống dịch COVID-19 tại cộng đồng và điều trị các ca F0 tại nhà. Trước tình hình những ngày qua dịch COVID-19 trên địa bàn Nghệ An diễn biến phức tạp, số ca nhiễm tăng cao, ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đã ký văn bản hỏa tốc tăng cường công tác phòng chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh. ĐẮC LAM