Nguy cơ mù mắt vì tia laser điều trị thẩm mỹ da

Laser Nd YAG khá phổ biến Tia laser Nd YAG là nguồn laser sử dụng phổ biến trong y khoa, có thể truyền tải khối năng lượng lớn trong một quãng thời gian ngắn. Loại tia laser Nd YAG được dùng để điều trị đục bao sau phẫu thuật đục thủy tinh thể; cắt u sắc tố mống mắt; tách mống mắt; cắt bao trước và tạo hình đồng tử; điều trị tổn thương mạch máu; tổn thương sắc tố da như nám, tàn nhang, nốt ruồi, trẻ hóa da… Với điều trị da, người ta thường sử dụng tia laser Nd YAG với bước sóng có năng lượng khá lớn để phá vỡ mô. Do đó, chúng ta thường thấy khi bắn loại laser này trong lúc điều trị có khói bốc lên do nhiệt độ tăng rất cao. Nếu vô tình để lọt tia laser này vào mắt có thể gây bỏng, xé rách và xuất huyết võng mạc, tổn thương hoàng điểm... BS NGUYỄN THỊ KIM DUNG, Khoa dịch kính võng mạc, BV Mắt TP.HCM