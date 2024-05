T20 World Cup bị đe dọa tấn công khủng bố 29/05/2024 12:13

Tấm áp phích đe dọa tấn công khủng bố nhắm vào sân vận động Nassau (phải) tại New York, Mỹ. Ảnh: NET

Tấm áp phích in hình ảnh một người đàn ông mặc áo hoodie đứng ở sân vận động, với khẩu súng trường trên vai, máy bay không người lái và một kích thuốc nổ có đồng hồ tích tắc. Nó được đăng kèm dòng chữ “bạn chờ đợi các trận đấu..." phía trên. Dòng bên dưới in dòng chữ có màu đỏ như máu, ghi “Và chúng tôi chờ bạn".

Tấm áp phích đe dọa tấn công khủng bố đề cập đến sân vận động Nassau tại New York. Ngày 9-6-2024 cũng là ngày dự kiến, ​​diễn ra trận đấu vòng bảng rất được mong đợi giữa hai đối thủ “không đội trời chung” tuyển Pakistan và tuyển Ấn Độ.

Sân vận động Nassau có sức chứa 34.000 chỗ hiện đã bán hết vé. Đây cũng là nơi sẽ tổ chức một trong những trận đấu được mong đợi nhất giải vô địch cricket thế giới T20 ICC 2024. Hãng tin Daily Mail (Anh) đưa tin, sau khi tấm áp phích xuất hiện, chính quyền Mỹ không tăng mức độ đe dọa.

Trong khi đó, Hội đồng Cricket Quốc tế (ICC) đưa ra tuyên bố, sự an toàn và an ninh của mọi người là ưu tiên. “Sự an toàn và an ninh của mọi người tại sự kiện là ưu tiên của chúng tôi và chúng tôi có sẵn kế hoạch bảo mật toàn diện và mạnh mẽ. Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chức năng ở nước sở tại và liên tục theo dõi, đánh giá bối cảnh toàn cầu để đảm bảo đưa ra các kế hoạch phù hợp, nhằm giảm thiểu mọi rủi ro được xác định cho giải đấu”, tuyên bố của ICC.

Giải vô địch cricket thế giới T20 ICC 2024 dự kiến ​​sẽ được tổ chức từ ngày 1 đến ngày 29-6, do Mỹ và Tây Ấn (Caribbean) đồng đăng cai. Dự kiến, sân vận động Nassau sẽ tổ chức tám trận đấu.