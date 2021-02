Techcombank có tỉ lệ CASA vượt 45%

Cuộc đua thu hút tài nguyên CASA đang diễn ra mạnh mẽ giữa các ngân hàng, bởi nó phản ánh hiệu quả của việc cung cấp các dịch vụ tài chính ngân hàng toàn diện, đặc biệt là thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng số. Năm 2020, ngôi vị quán quân CASA đã thuộc về Techcombank, với tỉ lệ kỷ lục lên đến 46,1%.





Top 3 CASA 2020: Techcombank, MB và Vietcombank

Tham luận tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII chiều 27-1, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng cho biết, giai đoạn 2016-2020, thanh toán không dùng tiền mặt được đẩy mạnh, các hoạt động chuyển đổi số, sản phẩm dịch vụ ngân hàng số phát triển mạnh mẽ.

Cụ thể, các chỉ số thanh toán không dùng tiền mặt tăng trưởng ấn tượng. Đến cuối 2020 đã tăng trưởng tới 344,2% về số lượng và 96,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016; đặc biệt, tăng trưởng thanh toán trên điện thoại di động nhiều năm đạt mức trên 100%/năm.

Cuộc đua thu hút tài nguyên CASA giữa các ngân hàng thương mại (NHTM) diễn ra trong xu hướng bùng nổ đó. Song nó không hề là dễ dàng. Tại báo cáo kết quả kinh doanh Quý 3-2020, kết quả khảo sát ở các ngân hàng thương mại công bố chi tiết báo cáo tài chính cho thấy có tới 13/23 thành viên có tỉ lệ CASA suy giảm. Cũng có tới 13/23 các ngân hàng ghi nhận tỷ lệ CASA ở mức thấp, dưới 15%.

Vị trí Top 3 cũng có những thay đổi mạnh mẽ. Nhìn lại các năm trước, suốt hai năm 2018-2019, Vietcombank, MB và Techcombank thường bám đuổi sít sao nhau với tỉ lệ CASA trên dưới 30%. Song đến 2020, bất ngờ đã xảy ra khi Techcombank bứt tốc vượt xa hai thành viên còn lại trong Top 3, với tỉ lệ CASA lên tới 46,1%. Ở vị trí thứ hai, MB tiếp tục thể hiện ưu thế CASA mạnh khi vượt mốc 39%, và Vietcombank đứng thứ ba với khoảng 30%.

Tỷ lệ CASA của Techcombank, có lẽ là một bất ngờ thú vị với thị trường, bởi mức tăng cao vượt trội so với các thành viên khác trong hệ thống ngân hàng. Trong quá khứ, chưa từng có trường hợp nào, kỳ cập nhật báo cáo kết quả kinh doanh nào ghi nhận tỷ lệ vượt trên mốc 45% như vậy. Nhưng đó là bất ngờ hợp lý, khi đại dịch COVID-19 tạo cú hích thay đổi phương thức giao dịch truyền thống sang trực tuyến. Và lợi thế và ưu thế trong cuộc đua này đã nghiêng về những thành viên tiên phong dẫn dắt trên lộ trình chuyển đổi số và quan trọng hơn cả là chuyển đổi đúng hướng để mang đến trải nghiệm vượt trội cho khách hàng, như Techcombank đã làm được.

Vì sao cuộc đua CASA nóng?

Với các ngân hàng, việc thu hút được tỷ lệ cao tiền gửi không kỳ hạn đóng vai trò quan trọng, vì nó tạo ra một nguồn vốn giá rẻ. Thông thường, lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp hơn rất nhiều so với tiền gửi có kỳ hạn, chỉ ở quanh mức 0,2%/năm. Tỷ lệ CASA càng cao sẽ tạo tiền đề giúp ngân hàng cải thiện biên thu nhập lãi thuần (NIM), có thêm điều kiện cạnh tranh về lãi suất cho vay trên thị trường. CASA càng cao càng phản ánh nền tảng phát triển các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng, vì nhiều sản phẩm, dịch vụ giá trị gia tăng khác gắn với tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng.

Tại chương trình Gặp gỡ các nhà phân tích về kết quả kinh doanh Quý 4-2020, ông Phùng Quang Hưng – Phó Tổng Giám đốc Techcombank, chia sẻ: tỷ lệ CASA 46% là thành tựu đạt được từ chiến lược dịch chuyển cơ cấu huy động sang những nguồn vốn có chi phí huy động thấp (huy động không kỳ hạn). “Techcombank kiên định với định hướng tập trung phục vụ toàn diện các nhu cầu tài chính của các phân khúc khách hàng mục tiêu và đưa Techcombank trở thành ngân hàng giao dịch chính của khách hàng, nhờ đó nâng cao tỷ lệ Casa. Tỷ lệ CASA 46% hiện nay sẽ là lợi thế cạnh tranh giúp cho Techcombank tiếp tục phát triển một cách bền vững về dài hạn”.

Theo lãnh đạo Techcombank, tỉ lệ CASA cao còn thể hiện hành trình chuyển đổi chiến lược bán lẻ nhằm thu hút và giữ chân khách hàng dựa trên nền tảng số hóa và viêc liên tục nâng cao trải nghiệm khách hàng. Năm 2020, Techcombank đã cung ứng và đưa các sản phẩm đa dạng lên ngân hàng số, bao gồm từ các tiện ích thanh toán hàng ngày tới cấp thẻ tín dụng phê duyệt trước, quản lý tài chính và mua bán các sản phẩm đầu tư. Các giải pháp này đã mang lại cho khách hàng trải nghiệm tiện lợi vượt trội, giúp họ tiết kiệm thời gian và chi phí, từ đó đưa Techcombank trở thành ngân hàng giao dịch chính của nhiều khách hàng hơn.

Đây là lý do khối lượng và giá trị giao dịch qua kênh điện tử của khách hàng cá nhân Techcombank trong năm 2020 lần lượt đạt 383 triệu giao dịch (tăng 108,8% so với cùng kỳ năm ngoái) và 5,0 triệu tỉ VNĐ (tăng 84,2% so với cùng kỳ năm ngoái). Techcombank cũng có thêm khoảng 1,1 triệu khách hàng mới, nâng tổng số khách hang ngân hàng phục vụ lên gần 8,4 triệu. Cùng năm, Techcombank vinh dự nhận giải thưởng “Ngân hàng thanh toán tốt nhất tại Việt Nam” do The Asian Banker trao tặng, nhờ thương hiệu cạnh tranh và khả năng xử lý lượng thanh toán lớn trong ngày.

"Điều quan trọng nhất với Techcombank là phải thực sự am hiểu khách hàng, và đưa Techcombank trở thành ngân hàng giao dịch chính của khách hàng thông qua đầu tư và nâng cao các năng lực và tư duy thiết kế cũng như số hóa toàn diện” – ông Phùng Quang Hưng nhấn mạnh.

Thống kê Casa các ngân hàng năm 2020.