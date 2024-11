Triển khai xác thực khách hàng số tại các cơ sở cầm đồ ở TP.HCM 20/11/2024 10:08

Mới đây, công an phường 13, quận 3, TP.HCM đã triển khai lắp đặt thử nghiệm thiết bị đọc thẻ căn cước công dân (CCCD) có gắn chip tại phòng giao dịch F88 số 349 Lê Văn Sĩ. Thiết bị này được kết nối trực tiếp với cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia và giúp F88 nhanh chóng truy cập các thông tin quan trọng về khách hàng như họ tên, địa chỉ thường trú, đối sánh sinh trắc học khuôn mặt của người mang thẻ với ảnh chân dung mã hoá trong chip…

Mọi kết quả truy xuất thông tin đều sẽ được cơ quan công an ghi nhận và từ đó góp phần hỗ trợ cơ quan chức năng phát hiện kịp thời các trường hợp giả mạo giấy tờ gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Theo đại diện Trung tâm kinh doanh VNPT TP.HCM, đơn vị cung cấp phần cứng, thì thiết bị này có thể đọc được thông tin từ thẻ căn cước và thẻ CCCD có gắn chip. Thẻ căn cước là giấy tờ tuỳ thân được Bộ Công an cấp mới từ ngày 1-7-2024 và so với CCCD có gắn chip được cấp từ năm 2021 thì loại thẻ mới tích hợp nhiều thông tin hơn như giấy phép lái xe, đăng ký xe, sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế… Đây là những thông tin cần thiết trong việc hoàn thiện hồ sơ cho vay cầm cố.

Lãnh đạo công an phường 13 cho biết, giải pháp này góp phần giúp cơ quan chức năng nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm, vừa giúp doanh nghiệp xác thực thông tin khách hàng chính xác hơn. Đây cũng chính là nội dung mô hình 16 - triển khai thiết bị xác minh di động và đầu đọc CCCD gắn chip có kết nối, đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại các địa điểm kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Mô hình này nằm trong đề án 06 do Bộ Công an triển khai từ năm 2022 và tiếp sau F88, công an phường 13 sẽ triển khai giải pháp này tới các cơ sở cầm đồ khác trên địa bàn.

Lãnh đạo F88 cho biết việc triển khai hoạt động xác thực khách hàng số đã khẳng định tinh thần tuân thủ pháp luật và sự chủ động hỗ trợ cơ quan chức năng đảm bảo an ninh trật tự địa phương của F88. Không chỉ vậy, giải pháp này còn giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian phê duyệt khoản vay.

Hiện tại, thời gian duyệt vay tại F88 đang dao động từ 15 đến 30 phút và kỳ vọng sẽ giảm từ 10% đến 15% thời gian. Kết quả này cũng sẽ có lợi cho cả khách hàng. Ngoài ra, theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, từ ngày 1-7-2024, các tổ chức tín dụng bắt buộc phải triển khai áp dụng các biện pháp xác thực mới trong thanh toán trực tuyến trên Internet (Internet Banking, Mobile Banking). F88 hiện là đại lý phân phối các khoản vay từ ngân hàng CIMB nên việc xác thực thông tin theo cách này sẽ giúp ích rất nhiều trong việc hỗ trợ khách hàng hoàn thiện thủ tục vay ngân hàng.

Đại diện lãnh đạo F88 khẳng định trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan công an các tỉnh thành, địa phương để triển khai lắp đặt thiết bị và ứng dụng giải pháp xác thực khách hàng số trong toàn hệ thống 830 phòng giao dịch. Về tiến độ, năm 2025 có thể sẽ tập trung triển khai ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM.

Đây không phải là lần đầu tiên F88 triển khai lắp đặt đầu đọc thẻ CCCD. Từ đầu năm 2024, F88 đã phối hợp với công an Ninh Bình, Lào Cai để lắp đặt thử nghiệm thiết bị này tại một số phòng giao dịch.