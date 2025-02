Tỉ giá đồng USD sẽ biến động mạnh đến bao giờ? 19/02/2025 11:19

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay tại ngân hàng Vietcombank, tỉ giá đồng USD ở mức 25.130 – 25.700 đồng/USD. Như vậy, so với ngày giao dịch đầu tiên sau Tết Nguyên đán (ngày 3-2), tỉ giá đồng USD đã tăng 30 đồng ở chiều mua vào và 200 đồng ở chiều bán ra.

Tính từ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đến nay, tỉ giá trung tâm đã tăng tổng cộng 277 đồng, tương đương gần 1,2% - mức điều chỉnh rất mạnh nếu so với mức tăng 469 đồng của cả năm 2024 - Ảnh: TTXVN

Tỉ giá đồng USD trên thị trường tự do ghi nhận xu hướng tăng chậm hơn. Hiện tại, đồng USD hiện được giao dịch ở mức 25.620 - 25.720 VND/USD. Giá mua và giá bán tăng khoảng 170 đồng so với mức ghi nhận trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Đã có thời điểm tỉ giá bán đồng USD lên mức 25.780 đồng/USD trên thị trường tự do.

Tỉ giá USD ngân hàng tăng mạnh trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước (NHNN) liên tục điều chỉnh tăng tỉ giá trung tâm trong những ngày gần đây, kéo theo trần tỉ giá được nới rộng.

Như vậy, tính từ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đến nay, tỉ giá trung tâm đã tăng tổng cộng 277 đồng, tương đương gần 1,2%- mức điều chỉnh rất mạnh nếu so với mức tăng 469 đồng của cả năm 2024. Vào đầu giờ sáng nay, tỉ giá trung tâm tại NHNN ở mức 24.633 đồng/USD.

Lý giải về điều này, chuyên gia Trần Ngọc Báu - giám đốc điều hành Công ty cổ phần Dữ liệu và Công nghệ tài chính WiGroup cho biết biến động USD/VND giai đoạn vừa qua tương đối mạnh.

Trong dịp nghỉ Tết, đồng USD trên thị trường thế giới tăng mạnh và gây áp lực lên tỉ giá. Chính vì vậy, khi NHNN nới không gian, ngay lập tức tỉ giá ngân hàng thương mại tăng vọt, nhưng tỉ giá trên thị trường tự do lại trầm lắng.

“Một thời gian dài NHNN ghim tỉ giá ở mức tỉ giá trần, cũng không nâng tỉ giá trung tâm, không nâng biên độ nên khi nâng tỉ giá trung tâm, các NHTM ngay lập tức tăng giá bán lên”- ông Báu nói và khẳng định đây là điều rất bình thường theo quy luật cung cầu thị trường, sau khi ở trạng thái bị kìm nén trong một thời gian dài.

Vì vậy, tỉ giá đồng USD tăng ngay từ đầu năm cũng là điều hoàn toàn bình thường, không đáng lo ngại.

Ông Báu lý giải nếu tiếp tục ghìm giữ tỉ giá thì NHNN sẽ phải bán dự trữ ngoại hối, hút VNĐ về, khiến ngân hàng tiếp tục chịu áp lực về thanh khoản. Do đó, diễn biến như hiện nay là đang vận hành khá đúng quy luật.

Nhận xét về tình hình trên thị trường ngoại tệ hiện nay, ông Nguyễn Hoàng Linh, Giám đốc Nghiên cứu, Công ty Quản lý Quỹ Vietcombank (VCBF), cho rằng cung cầu ngoại tệ năm 2025 dường như đã ổn định hơn rất nhiều. Chính vì vậy, những biến động về tỉ giá hiện nay hầu hết mang tính chất ngắn hạn.

Giám đốc quản lý quỹ của VCBF cho rằng ưu tiên hàng đầu của NHNN là duy trì thanh khoản của hệ thống ngân hàng để hỗ trợ cho tăng trưởng. Chính vì thế, nếu bán dự trữ ngoại hối và rút VND ra khỏi hệ thống thì càng làm cho thanh khoản tiền Đồng bị áp lực, NHNN không hề mong muốn điều này.

Còn trong nhận định mới đây, một trong những tác động lớn đến tỷ giá USD/VND là tình hình lạm phát tại Mỹ.

Lạm phát tăng lên 3% trong tháng 1-2025, gây khó khăn cho kế hoạch cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Việc hạn chế tiến trình giảm lãi suất của Fed trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ vẫn ổn định và thị trường lao động vững vàng, đã giữ cho đồng USD ở vùng giá cao.

Bên cạnh đó, các chính sách thuế quan và cắt giảm thuế của Mỹ, đặc biệt là dưới thời Tổng thống Donald Trump cũng gây ra sự không chắc chắn trong thương mại quốc tế.

Điều này không chỉ ảnh hưởng đến quan hệ thương mại giữa Mỹ và các quốc gia khác mà còn làm gia tăng áp lực lên các đồng tiền quốc gia, bao gồm cả đồng Việt Nam (VND). Chính sách thuế quan có thể sẽ tiếp tục đẩy tỉ giá USD/VND lên cao, vì dòng tiền quốc tế tiếp tục đổ vào USD như một kênh đầu tư an toàn.

"Trong bối cảnh này, NHNN đã điều chỉnh tỉ giá trung tâm và tăng trần tỉ giá USD bán ra. Việc tăng trần tỉ giá USD cho phép NHNN có thêm công cụ để can thiệp vào thị trường sau này khi cần thiết, đặc biệt là trong bối cảnh dự trữ ngoại hối có thể bị ảnh hưởng" – chuyên viên phân tích của Chứng khoán Tiên Phong (TPS) nhận định.