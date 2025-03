1.000 ô tô điện VinFast được cho thuê ở Đà Nẵng 28/03/2025 10:31

(PLO)- Green Future ký hợp đồng cho First Real thuê 1.000 ô tô điện VinFast tại Đà Nẵng, thúc đẩy mô hình du lịch xanh và mở rộng hệ sinh thái giao thông bền vững tại thành phố biển.

Sáng 28-3, cùng với chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng TP Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Green Future (GF) đã chính thức bắt tay, cho Công ty Cổ phần Địa ốc First Real thuê 1.000 ô tô điện VinFast nhằm triển khai mô hình du lịch xanh tại Đà Nẵng.

Đây là hợp đồng lớn đầu tiên của GF tại thành phố này, chỉ ba ngày sau khi doanh nghiệp chính thức ra mắt thị trường Đà Nẵng.

Theo thỏa thuận, First Real sẽ nhận bàn giao trước 300 xe VinFast để phục vụ du khách, mang đến trải nghiệm di chuyển thuận tiện và bền vững. Toàn bộ hệ thống vận hành sẽ do hai công ty thành viên của First Real đảm trách. Số xe còn lại dự kiến được bàn giao trong năm 2025.

1.000 ô tô điện VinFast được cho thuê nhằm triển khai mô hình du lịch xanh tại Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT First Real, đánh giá cao sự hợp tác với Green Future và nhận định: “Với kinh nghiệm phát triển bất động sản và hệ thống vận hành chuyên nghiệp, chúng tôi tin rằng mô hình cho thuê xe linh hoạt của GF phù hợp với định hướng phát triển du lịch xanh của Đà Nẵng.”

Về phía GF, ông Nguyễn Đức Minh, Phó Tổng giám đốc GF, nhấn mạnh: “Đà Nẵng là thị trường quan trọng trong kế hoạch mở rộng năm 2025 của GF. Thành phố này không chỉ có tiềm năng du lịch lớn mà còn có định hướng phát triển bền vững, tạo điều kiện thuận lợi cho mô hình thuê xe điện.”

Đây là địa phương thứ ba Green Future triển khai dịch vụ cho thuê ô tô điện sau Hà Nội và TP.HCM.

Sự có mặt của doanh nghiệp này tại Đà Nẵng góp phần thúc đẩy xu hướng giao thông xanh, khuyến khích du lịch bền vững trong cộng đồng. Không chỉ dừng lại ở dịch vụ cho thuê xe cá nhân, GF còn đẩy mạnh hợp tác với các doanh nghiệp để triển khai mô hình thuê xe dài hạn, đáp ứng nhu cầu vận hành linh hoạt của doanh nghiệp.

Bước đi này không chỉ giúp tối ưu hóa hệ sinh thái di chuyển mà còn đồng hành cùng doanh nghiệp trên hành trình xanh hóa, góp phần thực hiện mục tiêu Net Zero mà Việt Nam đã cam kết tại COP26.