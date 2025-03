Người mua lý giải kỷ lục cọc của xe điện VinFast Green 21/03/2025 13:36

(PLO)-Không chỉ khuấy đảo thị trường xe Việt, VinFast Green còn gây chấn động với kỷ lục 45.813 xe chỉ trong 72 giờ đầu tiên mở bán. Nhiều bác tài khẳng định, sức hút của xe điện VinFast Green nằm ở khả năng “cày tiền” vượt trội – vừa tiết kiệm cả trăm triệu so với xe xăng, vừa giúp hoàn vốn cực nhanh.

VinFast Green lập kỷ lục “vô tiền khoáng hậu”

Những ngày qua, cơn sốt đặt cọc xe điện VinFast Green – gồm Minio Green, Herio Green, Nerio Green và Limo Green – đang bùng nổ. Giai đoạn 17 đến 24-3 được ví như “8 ngày vàng”, mở ra cơ hội hiếm có để khách hàng tận dụng ưu đãi hấp dẫn từ GSM, tối ưu chi phí đầu tư và sở hữu những mẫu xe điện lý tưởng cho dịch vụ vận tải.

Kỷ lục 45.813 đơn đặt cọc sau 72 giờ mở bán VinFast Green.

Sức nóng khủng khiếp của xe điện VinFast Green đã được thể hiện qua những con số kỉ lục. Cụ thể, tính đến hết ngày 19-3, GSM đã nhận được tổng cộng 45.813 đơn đặt cọc mua 4 mẫu xe VinFast Green từ các đối tác doanh nghiệp và khách hàng cá nhân chỉ sau 72 giờ mở bán. Đây là số lượng đơn hàng lớn nhất mà một hãng xe nhận được trong một chương trình mở bán sớm từ trước đến nay tại thị trường Việt Nam.

Là vị khách đã chốt đơn Minio Green thành công chỉ sau 20 phút mở cọc, anh Nguyễn Văn Quân, tài xế tại Hà Nội cho rằng, “cơn bão” xe điện VinFast Green xuất phát từ những chính sách vàng giúp việc sở hữu xe dễ dàng chưa từng có.

Anh lấy ví dụ về mẫu Minio Green – chiếc xe anh chỉ cần chuẩn bị khoản ngân sách 26,4 triệu đồng để chính thức sở hữu. Đây là ưu đãi đặc biệt của chính sách cho vay lên tới 90% trong tối đa 5 năm giúp những người có tài chính vừa phải như anh không thấy rủi ro.

Ngoài ra, khi đặt cọc sớm, anh được ưu đãi 5 triệu đồng cùng khoản 2,5 triệu đồng (quy đổi thành điểm VinClub) theo chính sách ưu đãi theo chương trình “Vì Thủ đô trong xanh”. Màu ngoại thất đặc biệt anh chọn là Xanh Ngọc lá cũng được miễn phí. Những khoản này đã giúp anh tiết kiệm chi phí nhất có thể.

Không chỉ Minio Green, các mẫu xe tối ưu cho dịch vụ khác như Herio Green, Nerio Green, Limo Green cũng nhanh chóng được khách hàng “xuống cọc” để tận dụng ưu đãi lên đến 22,5 triệu đồng trong “8 ngày vàng”.

Tiết kiệm trăm triệu, hoàn vốn siêu tốc – Sức hút khó cưỡng của VinFast Green

Ngoài sức hút từ ưu đãi vàng, nhiều bác tài cho rằng, kỷ lục cọc của xe điện VinFast Green xuất phát từ khả năng sinh lời và thời gian hoàn vốn siêu tốc của dòng xe này so với xe xăng cùng phân khúc.

Người dùng đặt lên bàn cân Minio Green với các dòng xe khác.

Anh Nguyễn Tuấn Dương, khách hàng tại Hà Nội vừa chốt đơn chiếc Minio Green để chạy dịch vụ cho biết, khi đặt lên bàn cân so sánh với phiên bản số sàn của Kia Morning, Minio Green tỏ ra vượt trội. Đầu tiên là về giá lăn bánh: Kia Morning có giá niêm yết 349 triệu đồng, cộng thêm 12% lệ phí trước bạ tại Hà Nội, tổng chi phí lên tới 413 triệu đồng.

Trong khi đó, Minio Green, với giá lăn bánh chỉ khoảng 286 triệu đồng sau các ưu đãi, các bác tài có thể tiết kiệm gần 130 triệu đồng. Đây thực sự là con số đáng để cân nhắc khi đầu tư vào một chiếc xe chạy dịch vụ.

Không chỉ vậy, anh Dương còn tiết kiệm được một khoản đáng kể chi phí nhiên liệu. Hiện tại, xe điện đang được miễn phí sạc, giúp anh Dương tiết kiệm ít nhất 5 triệu đồng mỗi tháng so với việc đổ xăng. Ngay cả sau khi chính sách miễn phí kết thúc vào ngày 30-6-2027, chi phí sạc của Minio Green chỉ bằng 30% so với xe xăng hạng A. Nhờ đó, nếu nhận xe sớm từ tháng 8, trong vòng 3 năm, anh Dương ước tính sẽ tiết kiệm thêm khoảng 130 triệu đồng so với việc sử dụng xe xăng.

Giá lăn bánh tốt, cộng thêm chính sách sạc miễn phí đến tháng 6-2027, và mức chia sẻ doanh thu lên tới 90% khi tham gia Xanh SM Platform, tôi tính hơn 15 tháng là hoàn vốn. Anh Nguyễn Tuấn Dương, khách hàng tại Hà Nội

Chưa kể, theo anh Dương, so với Kia Morning, Minio Green còn có “ba điểm hơn” đáng chú ý đó là: khoảng sáng gầm cao hơn, giúp di chuyển linh hoạt trên nhiều địa hình; số tự động, mang lại trải nghiệm lái nhàn nhã hơn; và đèn LED hiện đại, tăng cường khả năng chiếu sáng.

Không chỉ Minio Green, các bác tài còn nhận định rằng những mẫu xe khác trong dòng xe điện VinFast Green cũng sở hữu thời gian hoàn vốn ấn tượng chỉ từ 23 đến 27 tháng – nhanh hơn hẳn so với các dòng xe xăng truyền thống.

Anh Nguyễn Hoàng Hải, người đặt cọc 2 chiếc MPV 7 chỗ Limo Green ngay ngày đầu, phân tích: “Limo Green có giá 749 triệu, được ưu đãi đặt cọc sớm 15 triệu đồng, giảm còn 734 triệu đồng. Chạy Xanh SM Limo kiếm trung bình 1 triệu đồng/ngày, với ưu đãi sạc miễn phí và chia sẻ doanh thu 90% trong 3 năm từ Xanh SM Platform, tôi dự tính 27 tháng là thu hồi vốn. Xe 7 chỗ mà hoàn vốn nhanh thế này thì quá đáng đầu tư”.

Trong khi đó, theo anh Hải, nếu mua xe xăng như Toyota Innova hay Mitsubishi Xpander, chỉ riêng chi phí năng lượng trong 3 năm, anh phải rút ví thêm khoảng 171-247 triệu đồng so với Limo Green. “Nếu đầu tư 2 xe như tôi thì riêng khoản chi phí này đã tiết kiệm gần nửa tỷ đồng. Đầu tư xe điện quá lãi. Vì thế, lượng cọc VinFast Green trong những ngày sau chắc chắn còn khủng hơn”, anh Hải khẳng định.

Với những lợi ích vượt trội từ giá xe, ưu đãi đặt cọc, chính sách sạc miễn phí và chia sẻ doanh thu hấp dẫn, 8 ngày từ 17 đến 24-3 là thời điểm vàng để sở hữu các dòng xe Green. Sau ngày 24-3, dù vẫn có thể đặt cọc qua GSM hoặc các showroom, đại lý phân phối VinFast, khách hàng sẽ không còn được hưởng các ưu đãi đặt cọc sớm.

Khách hàng có thể đặt cọc bộ tứ xe điện VinFast Green ngay trên ứng dụng Xanh SM, website https://platform.xanhsm.com/ hoặc hotline 1900 2293.